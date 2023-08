„Der Bär lief mit großer Geschwindigkeit auf uns zu“: Südtiroler flüchten panisch bis ins Tal

Von: Michelle Mantey

Ein Bär läuft in Südtirol plötzlich auf zwei Wanderer zu. Als die Beiden den Behörden von dem Vorfall erzählen, sind sie überrascht.

München – Auch wenn Bären Menschen eher meiden, so kommt es immer wieder zu Begegnungen mit ihnen. So soll ein Mann in Südtirol einen Bären versehentlich erschossen haben. Der Deutsche behauptet, er habe von der Tötung eines Bären nichts bemerkt. Meist geht die Begegnung jedoch glimpflich für Wanderer und Bär aus. Doch was tun, wenn ein Bär plötzlich mit hoher Geschwindigkeit direkt auf die Wanderer zuläuft? Eine junge Frau und ihr Freund berichten gegenüber stol.it von ihrem Erlebnis.

Die beiden Wanderer aus dem Wipptal unternahmen am Samstag, 12. August 2023, eine Wanderung zur Mittagsspitze. Plötzlich hörte die Wipptalerin „trabende Schritte.“ Und erblickte oberhalb der Waldgrenze einen großen Bären direkt auf sie zulaufen. „Der Bär ist mit großer Geschwindigkeit auf uns zugelaufen“, berichtet sie stol.it, „er war nur rund 10 Meter entfernt von mir.“

Ein Bär rannte mit hoher Geschwindigkeit auf zwei Wanderer in Südtirol zu. (Symbolbild) © imageBROKER/IMAGO

Bär läuft mit großer Geschwindigkeit auf Wanderer zu

Zum Glück der beiden Wanderer läuft der Bär links an ihnen vorbei. So versuchen sie zunächst durch langsames rückwärts gehen dem Bären zu entkommen. Trotz der Gefahr verhielten sich die Beiden vorbildlich. Denn das Südtiroler Land rät dazu, bei einer Begegnung mit dem Bären ruckartige Bewegungen zu vermeiden. Grundsätzlich gilt:

Nicht umdrehen

Nicht rennen

Langsam entfernen

Bei großer Distanz von mehr als 100 Metern mit Geräuschen auf sich aufmerksam machen

Quelle: Suedtirolerland.it

Im Anschluss konnten die Wanderer zum Parkplatz ins Tal rennen. Unten angekommen, berichten sie der Forstwache von dem Vorfall. Doch diese habe die Wipptaler nur gefragt, ob der vermeidliche Bär ein Wolf gewesen sei. Verwundert über diese Frage, bestätigen sie, dass es eindeutig ein Bär war, der auf sie zu rannte. Doch die Beamten fragten weiter nach Beweismitteln. In der Panik habe keiner der Beiden an ein Foto gedacht. Ob und wie sich die Behörden um den Vorfall gekümmert haben, ist ihnen nicht bekannt.

In einem anderen Fall endete die Begegnung mit einem Bären tödlich. So hatte ein Bär einen 26-jährigen Jogger in der norditalienischen Provinz Trentino angegriffen und getötet. (mima)