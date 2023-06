Ein Jahr „James Webb“ – Wie das Weltraumteleskop den Blick aufs Universum verändert

Von: Tanja Banner

Teilen

„James Webb“ ist das größte und leistungsfähigste Teleskop, das je ins All gebracht wurde. © Adriana Manrique Gutierrez/NASA/dpa

Vor einem Jahr hat das „James Webb“-Weltraumteleskop unseren Blick aufs Universum verändert. Für den neuen Beobachtungszyklus werden wichtige Entdeckungen erwartet.

Baltimore – Jahrzehnte lang war es in Planung, am 12. Juni 2022 wurden endlich seine ersten wissenschaftlichen Aufnahmen veröffentlicht: Das „James Webb“-Weltraumteleskop (JWST) der Raumfahrtorganisationen Nasa, Esa und CSA hat bisher die Erwartungen übertroffen. Bereits bei den Testaufnahmen, die nur gemacht wurden, um zu überprüfen, ob alle Spiegelsegmente korrekt ausgeklappt wurden, ließ das Weltraumteleskop sein Potenzial erahnen: Neben einem Stern, auf den JWST den Fokus setzte, waren bereits auf diesem Bild zahlreiche Galaxien im Hintergrund zu sehen.

„Die Bilder sind so scharf und knackig wie die Bilder, die ‚Hubble‘ aufnehmen kann, aber mit einer Lichtwellenlänge, die für ‚Hubble‘ völlig unsichtbar ist“, schwärmte Jane Rigby, Nasa-Projektwissenschaftlerin für JWST und fuhr fort: „Dadurch wird das unsichtbare Universum sehr, sehr scharf abgebildet.“ Das neue Weltraumteleskop blickt im Infrarot-Bereich ins Universum und kann daher andere Dinge sehen, als das alte „Hubble“-Weltraumteleskop. Es ist ihm beispielsweise möglich, tiefer hinein ins Universum zu blicken und weiter in die Vergangenheit zu schauen.

„James Webb“-Weltraumteleskop liefert atemberaubende Bilder

Als vor einem Jahr dann die ersten wissenschaftlichen Bilder veröffentlicht wurden, war klar: Am „James Webb“-Weltraumteleskop würde die Wissenschaft ihre Freude haben – genau wie Menschen, die die Bilder des „Hubble“-Weltraumteleskops mögen. Das erste veröffentlichte Bild zeigte ein sogenanntes „Deep Field“, auf dem tausende Galaxien zu sehen sind. Es war die bisher „tiefste und schärfste Infrarotaufnahme des Universums“, hieß es bei der Nasa. Bereits das erste veröffentlichte Bild hatte der Forschung eine ganze Menge neue Arbeit beschert, wie Nasa-Chef Bill Nelson bei der Veröffentlichung andeutete: „Wir können Fragen beantworten, die wir jetzt noch gar nicht kennen.“

Seit dem ersten Bild ist nun ein Jahr vergangen – ein Jahr, in dem zahlreiche weitere Aufnahmen veröffentlicht wurden, die alle erahnen lassen, was das „James Webb“-Teleskop leisten kann. So hat das Weltraumteleskop bereits mehrfach Exoplaneten erforscht, unbeabsichtigt einen Asteroiden entdeckt, einige der bisher ältesten bekannten Galaxien des Universums aufgestöbert und auch einen Blick auf die Planeten in unserem Sonnensystem geworfen.

Das „James Webb“-Weltraumteleskop der NASA/ESA/CSA hat „Die Säulen der Schöpfung“ im mittleren Infrarotbereich aufgenommen. © Space Telescope Science Institut/ESA/Webb/dpa

JWST erforscht Exoplaneten und andere Objekte im Universum

Mithilfe von JWST soll ganz neue Forschung möglich werden – in zahlreichen Studien kann man lesen, wie das Teleskop bei der weiteren Arbeit helfen soll. Gerade beim Thema Exoplaneten erhofft sich die Astronomie einiges vom neuen Flaggschiff-Teleskop im Weltall. Erste Aufnahmen zeigen, dass JWST problemlos Planeten außerhalb unseres Sonnensystems fotografieren kann. Es dürfte möglich sein, Exoplaneten mehr Informationen als je zuvor zu entlocken. Auch der Fund eines bis dato unbekannten Exoplaneten ist JWST bereits gelungen.

„James Webb“ vs. „Hubble“ – Die Bilder der Weltraumteleskope im Vergleich Fotostrecke ansehen

Einmal im Jahr können Forscherinnen und Forscher Vorschläge einreichen, was sie mithilfe des Weltraumteleskops erforschen möchten. Im Space Telescope Science Institute in Baltimore wird anschließend ausgewählt, welche Beobachtungen im kommenden Jahr durchgeführt werden können. Ab dem zweiten Beobachtungszyklus, der im Sommer 2023 startet, könnten einige wirklich überraschende Entdeckungen gelingen, vermuten beteiligte Forscherinnen und Forscher.

„Cosmic Cliffs“ („Kosmische Klippen“), so haben die Forschenden diese Aufnahme des Carinanebels benannt. Zu sehen sind kosmische „Berge“, „Täler“ und bisher nie gesehene Sterne und Sternentstehungsgebiete. Das scharfe Auge des „James Webbs“ kann durch kosmischen Staub hindurchblicken und Dinge sichtbar machen, die für das Weltraumteleskop „Hubble“, das diese Region ebenfalls aufgenommen hat, unsichtbar sind. Das Großprojekt der Raumfahrtorganisationen Nasa, Esa und CSA revolutioniert die Astronomie mit seinem scharfen Infrarotblick in die Tiefen des Universums. Die „Kosmischen Klippen“ werden den Forschenden Aufschluss über den Prozess der Sternenentstehung geben – alle anderen können einen atemberaubenden Blick ins Universum genießen und mit scharfem Auge auch zahlreiche uralte Galaxien erkennen. © Nasa/afp

Die Forschung kann jetzt einschätzen, wozu JWST in der Lage ist

Der Grund: Erst nach der Veröffentlichung der ersten Aufnahmen konnte die Wissenschaft einschätzen, wozu „James Webb“ in der Lage ist. Da standen die Forschungsvorhaben für den ersten Zyklus jedoch bereits fest. „Alles, was wir in Zyklus 1 geplant haben, war kühn, aber nicht kühn genug“, erklärte der JWST-Programmwissenschaftler Eric Smith bei einer Pressekonferenz zum Jahrestag des JWST-Starts im Winter. „Ich denke, in Runde zwei werden die Leute sehr viel abenteuerlicher sein, weil sie jetzt wissen, wie gut das Teleskop ist.“

In Zukunft dürfte das „James Webb“-Weltraumteleskop noch einige Überraschungen auf Lager haben – schließlich ist es eine Art „Zeitmaschine“, die ein Fenster in die Vergangenheit des Universums geöffnet hat. Auch auf Hinweise möglichen außerirdischen Lebens könnte das Teleskop achten, doch in erster Linie soll es in die Vergangenheit des Universums schauen – denn dort gibt es noch viel zu entdecken. (tab)