Frau isst in Nobelrestaurant von deutschem Sterne-Koch - wenig später ist sie tot

Im Restaurant „Riff“ in Valencia war eine Frau essen - wenig später war sie tot.

Sie wollte bloß Geburtstag feiern, jetzt ist eine 46-Jährige tot. Möglicherweise kostete sie ein Luxusmenü das Leben.

Valencia - Tragisches Unglück in Valencia: Eine Frau ist kurz nach dem Besuch eines Nobelrestaurants in Valencia verstorben. Möglicherweise ist eine Lebensmittelvergiftung daran schuld. Das Restaurant „Riff“ wird vom deutschen Koch Bernd Knöller geleitet. Das Haus ist seit zehn Jahren durchgehend mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Valencia: Frau isst in Nobelrestaurant „Riff“ - wenig später ist sie tot!

Nach Behördenangaben starb die 46-Jährige am Sonntag, kurz zuvor war sie mit ihrem Mann und dem zwölf Jahre alten Sohn im „Riff“ essen. Offenbar erlitten auch die beiden übrigen Familienmitglieder eine Lebensmittelvergiftung. Das zuständige Gesundheitsamt hatte mehr als 70 weitere Gäste befragt, die das Restaurant vor dem tragischen Todesfall besucht hatten. Das Ergebnis: 29 von ihnen klagten ebenfalls über Beschwerden, allerdings sei es in den allermeisten Fällen bei Übelkeit geblieben. Die spanische Justiz ermittelt inzwischen.

Nobelrestaurant „Riff“ in Valencia: Es sollte ein schöner Geburtstag werden

Wie bild.de berichtet, war die Familie im „Riff“, um den Geburtstag des Vaters zu feiern. Die Frau habe am Samstag ein 200-Euro-Menü inklusive Weinbegleitung zu sich genommen, anschließend hätten sie Krämpfe, Übelkeit und Erbrechen heimgesucht. Bernd Knöller habe das Restaurant vorsorglich geschlossen. Am Sonntag starb die Frau. Jetzt ermittelt ein spanisches Gericht. Spanische Medien spekulieren, dass statt Morcheln Giftpilze in dem Menü gewesen sein könnten.

Mittlerweile hat sich auch der deutsche Koch zu Wort gemeldet. In einem Statement heißt es: „Ich möchte mein tiefes Bedauern über das Geschehene äußern. Ich habe entschieden, das Restaurant zu schließen, bis die Ursachen geklärt sind und der Betrieb ohne Gefahr für Personal und Kunden wieder gewährleistet ist.“

