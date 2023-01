McDonald‘s-Kunde holt sich Essen to go, findet in der Tüte aber statt Burgern einen Batzen Geld

Von: Yasina Hipp

Ein Mann aus den USA entpuppt sich als ehrlicher Finder, nachdem er mehrere tausend Dollar in einer McDonald‘s-Tüte findet. Er gibt das Geld an die Filiale zurück.

München – Wenn der Magen knurrt und der Hunger nagt, bietet das gelb-strahlende „M“ immer eine schnelle Lösung den Bauch zu füllen. Und auch wenn die Fast-Food-Kette aus den USA eigentlich für fettiges und ungesundes Essen bekannt ist, gibt es durchaus auch einige gesunde Produkte auf der Karte. Und nicht nur bei Burgern, Pommes und Co. gibt es regelmäßig Neuerungen bei McDonald’s. Zu Anfang dieses Jahres führte der Konzern eine neue Option bei der Getränkeauswahl ein. Für Getränke interessierte sich ein US-Amerikaner nicht. Er wollte eigentlich nur eine Stärkung, erlebte dann aber eine etwas andere McDonald’s-Überraschung. All das hat er auf TikTok festgehalten.

McDonald’s: TikToker findet tausende Dollars in Burger-Tüte und gibt sie zurück

Der User Josiah Vargas veröffentlicht unter dem Namen „dookiedoeboy“ auf TikTok ein Video, in dem er seinen unvergesslichen McDonald’s-Besuch dokumentiert. Wie er berichtet, ging er zu einer Filiale und bekam dort seinen „Sausage McMuffin“ in einer recht großen Tüte. Als er dann in die Tüte greift, findet er darin „ein paar tausend Dollar“ in Plastikbeuteln. Ungläubig hält er die Geldbatzen in die Kamera und fragt: „Was ist das? Warum tun die das?“ Weil Josiah aber, seiner Einschätzung zufolge, ein „guter Mensch“ ist, entscheidet er, das Geld zurückzubringen.

In der Tüte findet der McDonald‘s-Gast mehrere tausend Dollar. © mix1/imago/Screenshot/dookiedoeboy/TikTok

TikToker bringt Geld zurück – und bekommt Mini-Entschädigung

Wie im Video zu sehen, trägt Josiah die Tüte mit dem Geld in die McDonald’s Filiale - auch wenn er auf dem Weg immer wieder zögert und sich fragt: „Warum bringt ihr mich in diese Situation?“. Vor Ort reagieren die Mitarbeiter dann erleichtert. Sie bedanken sich überschwänglich, umarmen den ehrlichen Finder und belohnen ihn mit 200 Dollar. Josiah erhofft sich aber mehr: „Ich bekomme einen Monat lang kostenlos McDonalds, schätze ich.“ Das bleibt aber zunächst nur Wunschdenken für den US-Amerikaner.

Viele andere TikTok-User feiern ihn in den Kommentaren:

„Du hast wahrscheinlich allen ihre Arbeitsplätze gerettet“

„Du bist ein unglaublicher Mensch“

„Karma regelt und du wirst gesegnet sein“

Ob ihm neben gutem Karma und 200 Dollar auch noch Gratis-Burger und Pommes bleiben, muss wohl noch geklärt werden. In einem weiteren Video berichtet er nämlich, dass er einige Tage später wieder in der Filiale war und die Mitarbeiter „keine Ahnung hatten“ wer er ist. Für seine Bestellung musste er bezahlen. Die TikTok-Community fordert McDonald’s nun auf zu handeln: „McDonald’s, er verdient Gratis McChicken, bringt das in Ordnung!“ Warum das Geld in der Tüte war und dann fälschlicherweise herausgegeben wurde, ist übrigens nicht bekannt.