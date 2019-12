Kinder getötet, Hund missbraucht: Dieser Horror-Mutter werden bestialische Taten vorgeworfen

Diese Tat macht sprachlos: in den USA wurde eine Mutter nun wegen Mordes an ihren Kindern verhaftet. Sie erhängte die Kinder mit einer Hundeleine.

Ein entsetzlicher Vorwurf schockiert momentan die USA.

Erhängte eine Mutter ihre beiden Kinder mit einer Hundeleine?

Nun wurden weitere Details veröffentlicht.

Pennsylvania/USA - Was geht nur in dieser Mutter vor? Lisa Snyder wird verdächtigt ihre beiden Kinder auf bestialische Weise umgebracht zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft von Berks County bestätigt, soll die nun Festgenommene dafür eine Hundeleine benutzt haben. Der Vorfall macht weltweit Schlagzeilen.

USA: Erhängte diese Mutter ihre beiden Kinder mit einer Hundeleine?

Den entsetzlichen Fund machte die Polizei bereits im Herbst dieses Jahres. Der achtjährige Connor und die vierjährige Brinley werden erhängt im Keller ihres eigenen Zuhauses aufgefunden. Ihre eigene Mutter meldete den Fund bei den lokalen Behörden. Sie behauptet, sie habe ihre Kinder tot im Keller gefunden. Doch das Geschehen machte Ermittler nun stutzig.

Denn die beiden minderjährigen Kinder wurden beide nur einen Meter voneinander entfernt im Keller hängend aufgefunden. Um den Hals beider Kinder eine Hundeleine gebunden, unter den beiden jeweils ein umgekippter Stuhl. Die Mutter hat für die brutale Szene eine zunächst plausible Erklärung: ihre beiden Kinder begingen offenbar Selbstmord.

Die Ursache für den Tod ihrer Kinder begründete Lisa Snyder mit Mobbing-Problemen ihres Sohnes Connor. Als Konsequenz habe der Achtjährige dann offenbar seinem Leben ein Ende setzen wollen. Als Ersthelfer am Tatort eintreffen bemerken sie jedoch: die beiden Kinder leben noch. Schwer verletzt werden Connor und Brinley ins Krankenhaus eingeliefert. Beide sterben jedoch innerhalb der nächsten Tage an ihren schweren Verletzungen.

USA: Polizei veröffentlicht Details - Anklage gegen Mutter erhoben

Wie CNN nun berichtet, verstrickte sich die Mutter im Verhör dann jedoch in Widersprüche. Während Lisa Snyder zunächst behauptet, ihre beiden Kinder wären für einen Rettungsversuch zu schwer gewesen, hatte die Mutter in einem weiteren Verhör gestanden, keinen Rettungsversuch unternommen zu haben. Stattdessen wartete Snyder auf die alarmierten Rettungskräfte aus dem Erdgeschoss.

Anfang Dezember, rund zwei Monate nach dem Auffinden der Kinder, nehmen Ermittler die Mutter nun fest. Wie die Polizei gegenüber CNN bestätigt, könne ein Selbstmord der beiden ausgeschlossen werden. Der 17-jährige Sohn der Familie habe zusätzlich ausgesagt, seine beiden Geschwister zu keinem Zeitpunkt freiwillig im Keller gesehen zu haben.

Pennsylvania: Mutter auch wegen Tierquälerei und Sodomie angeklagt

Die Beweislast gegen Lisa Snyder dürfte demnach für eine Verurteilung ausreichen. Wie die Polizei nämlich weiter bestätigt, bestellte die Mutter am Tag vor dem Angriff auf ihre eigenen Kinder, die Hundeleinen im Internet. Dort habe die Mutter sogar nach „effektiven“ Arten von Selbstmord gesucht. Einem Bekannten habe sie dann auch noch erzählt, ihre beiden Kinder nicht mehr zu lieben.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter bestätigt, muss sich Lisa Snyder nun nicht nur wegen Mordes vor Gericht verantworten. Die Hinweise verdichteten sich auch wegen Tierquälerei und Sodomie. Sie soll mit einem Hund Sex gehabt haben.

Rubriklistenbild: © Polizei Berks County