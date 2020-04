Dieses Zimmer birgt Sensations-Entdeckung für Haus-Eigentümer - Fotos lassen viele vor Neid erblassen

Ein Paar erfuhr schon beim Kauf, dass ihr neues Haus ein Geheimnis birgt. Nun, während des Corona-Lockdowns, beeindrucken sie viele mit ihrem Fund.

Während des Corona-Lockdowns machten sie sich an die Restaurierung.

Green Bay - Während der Corona*-Krise verbringen viele Menschen mehr Zeit im eigenen Zuhause als sonst. Auch Mark Ronsman und seine Ehefrau Jenny (beide 39) aus Green Bay (Wisconsin/USA). Ihre Entdeckung in dem Haus, das sie bereits vor dreieinhalb Jahren gekauft hatten, und was sie derzeit daraus machen, sorgt nun für Begeisterung im Netz.

Ein Zimmer in ihrem Heim sah zunächst aus wie ein ganz normales Büro oder Arbeitszimmer. Mancher mag sogar sagen: altbacken. Dass es ein Geheimnis birgt, ist auf dem Foto nicht zu erkennen.

+ Was aussieht wie ein normales Arbeitszimmer, birgt ein großes Geheimnis. © Mark Ronsman

USA: Arbeitszimmer birgt Pool-Geheimnis

Doch schon beim Hauserwerb hat das Ehepaar davon erfahren. „Als wir dieses Haus kauften“, schrieb Mark Ronsman laut Ladbible bei Facebook, „wussten wir, dass ein Pool in diesem Raum war. Aber die ältere Frau, die uns das Haus verkaufte, sagte, dass sie älter geworden seien und aufgehört hätten, ihn zu nutzen, deswegen haben sie alles in ein Arbeitszimmer umgewandelt.“ Die Dame habe ihnen auch ein Foto gezeigt, wie der Pool mit Wasser gefüllt war, aber den Anblick des großen Ganzen gab das Bild nicht.

Schon beim Einzug packte das Pärchen die Neugier. „Eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, nachdem wir eingezogen sind, war, den Teppichboden hochzureißen und rauszufinden, was abgeht.“

USA: Paar restauriert Pool während Corona-Lockdown

Er sei wirklich schockiert und überglücklich, „dass etwas so Schönes IN unserem Haus ist“, zitiert boredpanda.com Mark Ronsman. Und noch größer war die Begeisterung, dass der Umbau rückgängig gemacht werden konnte. Die Arbeiten dokumentierte er für die Facebook-Community, wo er im September 2019 neben drei anderen dieses Foto in einer Gruppe postete:

+ Dieses Foto postete Mark Ronsman im September 2019 - inzwischen sind die beiden noch weiter. © Mark Ronsman

USA: Pool-Anblick lässt User vor Neid erblassen

Doch die Ronsmans kamen mehr als drei Jahre nicht dazu, das große Projekt so richtig voranzutreiben. Bis jetzt, zum Corona-Lockdown. „Es war zwar immer unsere Absicht, den Pool zu reparieren, aber das hat es nie an oberste Stelle unserer Todo-Liste geschafft bis zum Lockdown, als wir in unsere Restaurierungsbemühungen einen Gang höher geschaltet haben.“

Die beiden packen nicht nur selbst fleißig mit an, sondern haben auch einen Experten zu Rate gezogen. Der Fachmann meinte laut Ladbible, dass man den Pool zum Laufen bringen könnte. Doch schon die Bilder, die während des Umbaus entstanden, ließen viele Internet-Nutzer vor Neid erblassen. Und diese Vorher-Nachhher-Fotos ohnehin:

Der Pool sieht nach einem wirklich angenehmen Ort aus, um die unangenehme Corona*-Zeit zu verbringen.

