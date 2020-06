Glück im Unglück: Als eine Frau mit leerem Tank an der Straße stand, stoppte plötzlich ein Promi und half ihr aus der Patsche. Seine Aktion feiern nun Hunderttausende.

Einer schwarzen Frau ging auf einem US-Highway das Benzin aus.

das aus. Es hielt ein Mann mit vielen Tattoos.

Die Geschichte geht nun viral und zeigt: Vorurteile sollten abgeschüttelt werden!

Jersey City - Einmal nicht aufgepasst, und schon saß sie in der Patsche! Das Missgeschick einer Frau aus den USA nahm aber eine wundervolle Wende, die nun Hunderttausende begeistert. Rund 580.000 Likes und 71.000 Retweets (Stand 20. Juni, 11.45 Uhr) sammelten das Foto und die Geschichte bei Twitter - und es werden immer mehr.

USA: Frau geht mit Auto das Benzin aus - Dann hält ein Mann, der ihr Misstrauen weckt

Sie schildert, wie sie auf dem Highway fest saß. „Ich habe nicht aufgepasst, und mir ging das Benzin aus.“ Dann hielt ein Mann an. In einer Welt ohne Rassismus und Vorurteile wären die folgenden Angaben nicht wichtig, aber derzeit sind sie es leider besonders - und auch für den Fortgang der Geschichte relevant: Sie ist schwarz. Der Mann, der stoppte, war weiß. Und voller Tattoos. Sogar auf seiner Glatze!

I got stuck on the highway(wasn’t paying attention and ran out of gas).. This white man..tattoos all over, pulled up behind me, asked what’s wrong, then came back 10 mins later with gas and said “I didn’t want the cops pulling up to “help u” and fucking with you.” pic.twitter.com/elD2Irvsjv — Thugnificent (@AfricanPrize) June 18, 2020

Durchaus ein Anblick, der vielen Angst machen könnte. Doch der Fahrer entpuppte sich als äußerst hilfsbereit: „Er fragte mich, was nicht stimmt, dann kam er zehn Minuten später mit Benzin wieder.“ Er habe gesagt: „I didn’t want the cops pulling up to ‚help u‘ and fucking with you.” Das lässt sich verschieden übersetzen. Jedenfalls half der Mann lieber selbst.

In weiteren Tweets hält sie nicht damit hinter dem Berg, dass auch sie Vorurteile gehabt habe. „Ich traue normalerweise keinen Leuten, die aussehen wie er, deswegen hatte ich nicht erwartet, dass er so nett ist. Es ist mir eine Lehre, das Buch nicht nach dem Cover zu beurteilen.“ Er sei ernsthaft betroffen gewesen, als er sah, wie überrascht sie war, dass er ihr helfen möchte. Er habe gesagt: „Es nervt, dass es dich schockiert, dass ein Typ, der aussieht wie ich, bereit ist, dir zu helfen. Aber ein Schritt nach dem anderen, wir werden die Welt verändern.“

USA: Frau geht mit Auto das Benzin aus - Der Mann, der ihr half, ist ein Promi

Kleine Randnotiz: Es war nicht irgendwer, der da anhielt. Sondern Patrick Sheridan, Gitarrist der Band Fit For An Autopsy. Die Truppe ist Fans der Genres Metal oder Deathcore durchaus ein Begriff und beim deutschen Label Nuclear Blast unter Vertrag. Entsprechend zieht seine gute Tat auch in der Musikszene weite Kreise, etwa auf altpress.com.

Patrick Sheridan war eigentlich nur von Fans erkannt worden - und merkte nun selbst, wie der wundervolle Vorfall abging. Es brachte ihn sogar dazu, sich nach zwei Jahren bei Twitter zurückzumelden.

Well, I guess im back on Twitter after not being on here for a pretty long time. Still dont really know how to use it, But here I am. What a wild day for me and the internet. — Patrick Sheridan (@PatrickFFAA) June 19, 2020

Ein Weltstar zeigte sich einst im Supermarkt als Wohltäterin, wie tz.de* berichtet.

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Twitter