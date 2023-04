US-Talkshow-Legende Jerry Springer ist tot – Moderator stirbt im Alter von 79 Jahren

Von: Kai Hartwig

TV-Moderator Jerry Springer ist tot. © RD/MediaPunch/Imago

Mit seiner polarisierenden TV-Talkshow prägte Jerry Springer das US-Fernsehen. Am Donnerstag starb der Moderator, wie seine Familie inzwischen bestätigte.

Chicago – Mit seiner krawalligen Talkshow machte er sich im US-Fernsehen einen Namen. Nun ist der Moderator Jerry Springer im Alter von 79 Jahren gestorben. Seine Sprecherin Linda Shafran bestätogte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag den Tod des TV-Stars. Der lokale Fernsehsender WLWT5 zitierte eine Stellungnahme der Familie. Demnach ist der ehemalige Bürgermeister der US-Stadt Cincinnati am Donnerstag (27. April) friedlich in seinem Haus in der Nähe von Chicago gestorben.

Bekanntheit erlangte Springer in den USA durch seine tägliche TV-Show. Das Format war für seine Prügelszenen zwischen den Gästen und derbe Pöbeleien bekannt. Springer hatte in Interviews immer wieder betont, dass ihm vieles in der Sendung peinlich sei.

In Deutschland war Springer vor über 20 Jahren bekannt geworden, nachdem ein in Florida lebender Deutscher seine Ex-Frau nach einem gemeinsamen Auftritt in der Springer-Show ermordet hatte. Wenige Stunden nach der Ausstrahlung der Sendung im Juli 2000 war die Leiche der Frau gefunden worden. (kh/dpa)