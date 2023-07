US-Behörde lässt erstmals rezeptfreie Antibabypille zu

Die US-Arzneimittelbehörde FDA in Silver Spring. Die FDA hat erstmals eine Antibabypille ohne Rezeptpflicht zugelassen. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

In den USA kann ab nächstem Jahr eine Antibabypille ohne Rezept in Drogeriemärkten und Supermärkten gekauft werden. Die Arzneimittelbehörde FDA hat die Pille mit dem Namen Opill zugelassen.

New York - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat erstmals eine Antibabypille ohne Rezeptpflicht zugelassen. Die Pille mit dem Namen Opill könne beispielsweise in Drogeriemärkten und Supermärkten erworben werden, ohne dass dafür zuvor ein Arzt aufgesucht werden müsse, teilte die FDA am Donnerstag mit. Nach Angaben des Herstellers, der irischen Firma Perrigo Company, könnte das hormonelle Verhütungsmittel für Frauen ab Anfang 2024 in den USA in die Läden kommen. Wieviel die Pille kosten soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt. In Deutschland sind Antibabypillen nur mit Rezept erhältlich. dpa