Ausland trotz Corona-Pandemie? SPD-Politiker fordert direkte Maßnahme bei Urlaubs-Rückkehrern

Trotz Corona-Pandemie wollen viele in den Urlaub fahren. TUI hat nach exzessiven Partys auf Mallorca harte Konsequenzen gezogen.

Nachdem Reisebeschränkungen teilweise wieder aufgehoben wurden, fahren viele trotz Corona-Pandemie * wieder in den Urlaub.

* wieder in den Urlaub. SPD-Politiker Karl Lauterbach fordert Corona-Tests bei Urlaubs-Rückkehrern (Update vom 18. Juli, 15.30 Uhr).

Nachdem auf Mallorca exzessive Partys für Kritik gesorgt hatten, zog der Reiseveranstalter TUI harte Konsequenzen.

Nachdem auf Mallorca exzessive Partys für Kritik gesorgt hatten, zog der Reiseveranstalter TUI harte Konsequenzen. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland.

Update vom 18. Juli, 15.30 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich für kostenlose Corona-Tests bei Urlaubsrückkehrern ausgesprochen. „Optimal wäre es, jeden zu testen“, sagte Lauterbach dem Tagesspiegel mit Blick auf Reiserückkehrer an Flughäfen.

Lauterbach verwies auf die angebliche Unvernunft einiger Urlauber in Bezug auf Covid-19-Schutzmaßnahmen. Seiner Meinung nach sollte es eine Aufforderung an alle Rückkehrer gebe, sich nach dem Urlaub kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Eine Testpflicht hält der Bundestagsabgeordnete dagegen für juristisch nicht durchsetzbar.

Da Tests bei gerade erst mit Corona Infizierten zunächst auch negativ ausfallen können, ist der SPD-Politiker für Testungen an Flughäfen und zudem einige Tage später bei Hausärzten oder Gesundheitsämtern.

Update vom 18.7.2020, 09.34 Uhr: „Es gibt keine Corona-freie Zone, auch nicht am Ballermann“, sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. In der Pandemie Party zu machen, sei schlicht unverantwortlich.

Doch er sieht die Verantwortung für eine weitere Eindämmung des Coronav irus auch bei Urlaubern abseits der Partymeilen: „Nicht ratsam sind derzeit Reisen zu Urlaubsorten, an denen die Infektionsraten aktuell hoch sind“ - dazu zählt er etwa die Südstaaten der USA oder Brasilien. Im Urlaub Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten sei zentral für das weitere Infektionsgeschehen, auch in Deutschland.

Urlaub während der Corona-Pandemie: TUI sagt Partyreisen für 2020 ab

Erstmeldung vom 17.7.2020: Berlin - Die illegalen Partys am Ballermann auf Mallorca hat der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, als „sehr ärgerlich“ bezeichnet. Der Wirtschaftsstaatssekretär sagte am Freitag im Rahmen einer digitalen Konferenz, er appelliere an alle Urlauber, die Regeln einzuhalten und sich vernünftig zu verhalten. Unterdessen sagte der Reiseveranstalter TUI für das Jahr 2020 alle Partyreisen ab.

Bareiß machte deutlich, dass es nicht zu viel verlangt sei, Mundschutz zu tragen und Sicherheitsabstände einzuhalten. Man könne außerdem in diesem einen Jahr auch mal auf „exzessive Partys“verzichten. Die überwiegende Mehrheit der Touristen halte sich an die Regeln. Die Bilder von überfüllten Partymeilen ließen Befürchtungen einer zweiten Corona-Welle aufleben.

Mallorca: Nach Partys am Ballermann trotz Corona - TUI zieht harte Konsequenzen

Durch die aufgekommene Kritik an Party-Touristen - vor allem am Ballermann auf Mallorca - sagte TUI-Deutschland-Chef Marek Andryszak der Berliner Morgenpost: „Da haben einige überhaupt nicht verstanden, in was für einer Zeit wir momentan leben. Partymachen ist gerade einfach nicht angesagt. Jeder sollte Rücksicht auf sich selbst und seine Mitmenschen nehmen.“

Deshalb habe die TUI nun Partyreisen gestrichen: „Damit setzen wir ein deutliches Zeichen, wie wir gegenüber dieser Form des Tourismus derzeit stehen. Wir stehen für einen ruhigen Urlaub. Das ist auch etwas Angenehmes, das wir ausprobieren sollen, anstatt auf Biegen und Brechen etwas zu machen, was derzeit einfach nicht angesagt ist.“

Mallorca-Urlaub während der Corona-Pandemie: Am Ballermann eskalierte die Situation

Wegen illegaler Partys am Ballermann am Wochenende hatte Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten „Bier-“ und „Schinkenstraße“ beschlossen. Die Anordnung gilt zunächst für zwei Monate. Sie trat am Mittwoch in Kraft, wie der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mitgeteilt hatte.

Unterdessen geht die Party offenbar am Goldstrand in Bulgarien weiter. Fotos auf der Facebook-Seite der Location „Partystadl Goldstrand - Zum Roten Pferd“ zeigen einen Auftritt des Schlagerstars Almklausi. Masken und Sicherheitsabstand? - Fehlanzeige.

Immerhin verfolgen die Veranstalter ein Hygienekonzept. Ein anderer Post zeigt Schilder, die zum Händewaschen und Abstand halten aufrufen. Auch die Temperatur wird mithilfe eines Stirnscanners gemessen.

Die USA haben die Corona-Pandemie noch immer nicht unter Kontrolle. Ein weiterer Negativrekord wurde aufgestellt. In Spanien müssen zehntausende Nerze getötet werden, weil sich die Tiere auf einer Zuchtfarm massenhaft mit dem Coronavirus infizierten.

