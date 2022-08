Unwetter in Österreich: Zwei Kinder tot

Rettungsfahrzeuge an der einer Unfallstelle am St. Andräer See. © Georg Bachhiesl/APA/dpa

An einem Badesee im Bundesland Kärnten stürzen wegen heftiger Sturmböen mehrere Bäume um - dabei kommen zwei Kinder zu Tode. Es gibt mehr als ein Dutzend Schwerverletzte.

St. Andrä - Schwere Unwetter haben im Süden Österreichs zwei Menschenleben gefordert und den Verkehr lahmgelegt. Wie Polizei und Rotes Kreuz mitteilten, stürzten an einem kleinen Badesee in St. Andrä im Bundesland Kärnten mehrere Bäume um. Zwei Kinder starben, rund zehn weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Laut dem staatlichen meteorologischen Dienst ZAMG wurden im südlichen Österreich Sturmgeschwindigkeiten bis zu 139 km/h gemessen.

In der Steiermark, Kärnten und Osttirol standen alle Züge still, nachdem die Stromversorgung für den Bahnverkehr wegen der Unwetter ausfiel, wie die Österreichischen Bundesbahnen bekanntgaben. Durch die Sturmböen stürzten auch Dutzende Bäume bei Griffen auf die Südautobahn (A2) in Kärnten. Außerdem kam es zu Stromausfällen in Tunnels. Die wichtige Verkehrsverbindung nach Italien wurde für Aufräum- und Reparaturarbeiten an mehreren Stellen gesperrt. dpa