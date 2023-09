Unwetter-Todesopfer in Griechenland: Wetter-Katastrophe trifft Urlaubsland – Bürgermeister flippt aus

Sturm „Daniel“

+ © Screenshot Facebook Unwetter in Griechenland: Volos Bürgermeister hält Wutrede an alle Autofahrer in einem Facebook-Video. © Screenshot Facebook

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Extremwetter in Griechenland sorgt für Chaos. Meteorologen warnen vor „Lebensgefahr“. Schulen bleiben geschlossen. Ein Bürgermeister verliert die Geduld.

Volos – Schlechtes Wetter stellt nach Unwettern in Spanien jetzt das Urlaubsland Griechenland auf die Probe. Bewohner wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Mit heftigen Regenfällen, Hagelschlag sowie Blitz und Donner rollt Unwetter namens „Daniel“ über das Land. Gewaltige Sturzfluten drohen. Einige Wettermodelle berechnen bis zum Sonntagmorgen 650 Liter Regen pro Quadratmeter. „Zum Vergleich, in ganz Berlin fallen in einem Jahr 600 bis 650 Liter Regen pro Quadratmeter“, erklärt Meteorologe Dominik Jung in einem aktuellen Wetternet-Video. Die Regenmenge eines ganzen Jahres falle dort in wenigen Tagen. Das Unwetter forderte bereits ein Todesopfer.

„Es ist verrückt, was hier passiert“ – Lebensgefahr in Griechenland: Urlaubsland droht Wetter-Katastrophe

In einigen Regionen Griechenlands heißt es bereits Land unter. Sturzbäche haben bereits Pilion überschwemmt. In der Hafenstadt Volos sind Autofahrer in ihren Fahrzeugen von den Wassermassen eingeschlossen. Auch im Krankenhaus gibt es Probleme, dort steht der „Maschinenraum“ unter Wasser. Hagel vernichtete die Ernte in Ilia, berichtet das griechische Nachrichtenportal protohema.gr. Ein Viehzüchter ist bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur EPT news. Bei Füttern seiner Tiere sei der 70-Jährige wegen eines Erdrutsches von einer Mauer zerquetscht worden. Ein weiterer Mann (42) wird vermisst, nachdem er von einem Bach mitgerissen wurde. Der Badeort Milina, im Süden des Pilion, wurde völlig überflutet, zudem ist der Storm ausgefallen.

Extreme Wetterlage in Griechenland: Bürgermeister hält Autofahrern mitten im Unwetter „Predigt“

Fassungslos reagiert der Bürgermeister von Volos, Achilleas Beos auf die Autofahrer, die trotz der Unwetterwarnung auf den Straßen von Volos unterwegs sind. In einem Facebook-Video hält der Bürgermeister kniehoch im Wasser stehend eine Standpauke: „Wohin gehen sie alle? Es ist verrückt, was passiert. Wir haben es 100 Mal gesagt. Ich appelliere an die Welt, sich nicht zu bewegen. Seit gestern dürfen die Maschinen nicht mehr nach draußen. Wohin gehst du, Leute, wohin gehst du? Schauen Sie, wo das Wasser ist. Kannst du nicht hören, wohin geht ihr alle? Wir sagen Ihnen seit gestern, die Flüsse werden brechen, wissen Sie, welches Wasser kommt? Geht zu euch nach Hause.“

Extremwetter in Griechenland: Hafenstadt verhängt striktes Fahrverbot wegen Unwetter „Daniel“

Zuvor schilderte der Bürgermeister in verschiedenen Videos mit eindringlichen Worten die Situation und appellierte an die Menschen, die Warnungen ernst zu nehmen und wirklich zu Hause zu bleiben. „Die Situation wird immer schlimmer“, schreibt Volos Bürgermeister zu einem Video auf Facebook. Die neuesten Prognosen zeigten eine weitere Verschlechterung. Sehr wahrscheinlich würden neue Niederschlagsrekorde, vielleicht sogar europaweit laut Experten erwartet. Inzwischen ist in der Stadt Volos der Verkehr auf Anordnung der griechischen Polizei wegen des Unwetters verboten, teilt der Bürgermeister in einem aktuellen Post mit.

Τσαγκαράδα, Πήλιο, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Φωτογραφία του Χρήστου Μάρτζου. pic.twitter.com/9CTF8gZQz6 — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) September 5, 2023

Unwetter in Griechenland – Zugverbindungen unterbrochen – Stromausfälle

Wegen der extremen Wetterbedingungen ist der Zugverkehr zwischen Larissa und Volos eingestellt, teilte Hellenic Train via der Plattform X mit (vormals Twitter). Straßenverbindungen seien laut Polizei inzwischen gesperrt. Bewohner von Thessaloniki, Volos, Larissa, Euböa und Katerini wurden aufgefordert, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken.

+ Schwere Unwetter suchen Griechenland heim. Sturmtief „Daniel“ sorgt für Überschwemmungen. Ein Auto steht im Badeort Milina (Pilion) im Hochwasser. © Thanasis Kalliaras/dpa

„Daniel“ sorgt auch auf den Urlaubsinseln für Probleme. Auf Korfu verursachte das Unwetter einen Stromausfall am Flughafen, heißt es bei der griechischen Nachrichtenagentur Amna. Auch auf der Insel Skiathos gibt es Überschwemmungen. Die Menschen in Griechenland werden aufgerufen, im Notfall die 112 zu wählen. Die extremen Wetterbedingungen sollen besonders am Dienstag (5. September) nach Prognosen des griechischen Wetterdienstes besonders intensiv sein. In Deutschland dagegen bringt das Omega-Hoch den Sommer zurück. (ml)