Zeichen an Himmel gesichtet? Diese Aufnahme geht wegen Coronavirus-Krise viral

Gibt es weniger Luftverschmutzung wegen Corona? Mitten in der Krise hat sich jemand dazu einen Scherz erlaubt und ein Bild passend bearbeitet. Nun geht es auf Twitter viral.

Länder auf der ganzen Welt kämpfen aktuell mit dem Coronavirus .

. Weil viele Menschen zuhause bleiben und der Verkehr eingeschränkt ist, wird die Luft in vielen Ländern anscheinend wieder klarer.

in vielen Ländern anscheinend wieder klarer. Zu diesem Thema hat sich ein Twitter-User nun einen Witz erlaubt.

New York - Ob klares Wasser in den Kanälen von Venedig oder weniger Smog in den Großstädten Chinas - viele gehen davon aus, dass inmitten der Corona-Krise die Natur plötzlich wieder Zeit hat, sich von der Umweltverschmutzung durch den Menschen zu erholen. Eigentlich ein ernstes Thema - aber wie man diesen Gedanken auch scherzhaft angehen kann, hat nun ein User bei Twitter gezeigt.

Reddit-User erlaubt sich Witz zu besserer Luft in Corona-Krise - Foto geht viral

Verrückte Entdeckungen auf Fotos sind keine Seltenheit. Manche von ihnen sind eher lustig, wie beispielsweise bei diesem Foto von einer Parkbank - andere hingegen weniger. Nun, bei dieser Entdeckung musste im Gegensatz zu den meisten zwar ein wenig nachgeholfen werden, aber für ausgiebige Unterhaltung sorgt es trotzdem.

Oftmals ist die Rede davon, dass durch weniger Verkehr und Co. infolge der Corona-Krise* die Luft in vielen Städten wieder besser und dadurch klarer wird. So klar, dass man auf einem Spaß-Foto eines Twitter-Nutzers nun sogar die Umrisse eines bekannten Logos erkennen kann. Wer genug Filme in seinem Leben gesehen hat, dürfte es auch ohne die Bild-Überschrift erraten: Es ist der Schriftzug des Unternehmens „Universal Studios“.

Due to less air pollution the sky is so clear ! I can see the Universal logo ! pic.twitter.com/EqiqIDL4JJ — Romain Revert (@romainrevert) April 13, 2020

Scherz-Foto mitten in Corona-Krise: Klarer Himmel zeigt bekanntes Logo

„Aufgrund verringerter Luftverschmutzung ist der Himmel so klar! Ich kann das Universal Logo im Himmel sehen!“, schreibt der Bildbearbeiter zu der Fotomontage dazu. Der Witz dahinter soll sein: Auf dem offiziellen Logo des Unternehmens schwebt der Name „Universal“ immer vor einer Erdkugel. Nun soll sie Luft so rein sein, dass man den Schriftzug tatsächlich am Himmel entdecken kann.

Das Foto ging daraufhin viral: Über 300.000 mal wurde der Post retweetet, über eine Million Menschen drückten auf den „Gefällt mir“-Button. Viele User stiegen sogar in den Witz mit ein trieben das Spielchen noch weiter. So kommentierte jemand: „Ist das dein Ernst? Das gerade ist also erst der Anfang des Films?“

