„Unglaublich“: Forscher entdecken unbekannten Fisch in 8300 Metern Tiefe

Von: Ulrike Hagen

In mehr als acht Kilometern unter der Meeresoberfläche haben Forscher einen neuen Rekord aufgestellt; für den tiefsten jemals gefilmten Fisch.

Perth – Wissenschaftler aus Australien und Japan haben eine sensationelle Entdeckung gemacht: Auf ihrer Forschungsexpedition konnten sie Aufnahmen von dem am tiefsten lebenden Fisch der Welt im Nordpazifik machen. Sie stießen auf den Schneckenfisch in einer Tiefe von 8.336 Metern im Izu-Ogasawara-Graben vor Japan – und sichteten während ihrer zweimonatigen Reise sogar noch zwei weitere Fische der Art Pseudoliparis belyaevi im Japangraben in einer Tiefe von 8.022 Metern unter der Meeresoberfläche.

Wie die University of Western Australia, UWA, berichtet, unternahm das Forschungsschiff DSSV Pressure Drop im September 2022 eine zweimonatige Expedition zu den tiefen Gräben um Japan im Nordpazifik. Die Mission bestand darin, die Japan-, Izu-Ogasawara- und Ryukyu-Gräben in 8.000, 9.300 und 7.300 Metern Tiefe im Rahmen einer zehnjährigen Studie über die tiefsten Fischpopulationen der Welt zu erkunden. Die Beobachtungen, die das Forscherteam aus Australien und Japan machte, waren atemberaubend.

„Unglaublich“: Aufnahmen zeigen Schneckenfische in über acht Kilometern Meerestiefe

„Wir haben mehr als 15 Jahre damit verbracht, diese Tiefsee-Schneckenfische zu erforschen; es gibt so viel mehr über sie zu wissen als nur die Tiefe, aber die maximale Tiefe, in der sie überleben können, ist wirklich erstaunlich“, schwärmt UWA-Professor Alan Jamieson nach den sensationellen Begegnungen mit den Meeresbewohnern. Er ist Gründer des Minderoo-UWA-Tiefseeforschungszentrums und leitender Wissenschaftler der Expedition.

Meeresforscher überwältigt: „Unglaubliche Orte, reich an Leben“

Jamieson, der mit einem Team der Tokyo University of Marine Science and Technology zusammenarbeitete, um an den tiefsten Stellen der Gräben Kameras mit Ködern anzubringen, berichtet weiter: „Die japanischen Gräben waren unglaubliche Orte, die es zu erforschen galt; sie sind so reich an Leben, selbst ganz unten“.

Mit der Tiefe von mehr als acht Kilometern unter Wasser hat das Wissenschaftlerteam einen neuen Rekord für den tiefsten jemals gefilmten und den tiefsten jemals gefangenen Fisch aufgestellt. Auch die Forscher, die „Deep Blue“, den größten Hai der Welt filmten, machten vor der Küste von Guadalupe Island eine unglaubliche Begegnung.

Der tiefste Fisch der Welt: Ein extrem kleines Schneckenfisch-Jungtier

Trotz der großen und recht lebhaften Population von Fischen, die in großen Tiefen leben, war das einzelne Individuum, das den Titel des tiefsten jemals gefundenen Fisches für sich beansprucht, ein extrem kleines Jungtier. Die Tiefe dieses Izu-Ogasawara-Fisches übertrifft den bisherigen Rekord von 8.178 Metern, der 2017 von einem Marianen-Schneckenfisch im Marianengraben aufgestellt wurde, um 158 Meter.

Vor fast einem Jahrzehnt hatten Jamieson und seine Kollegen noch die Hypothese aufgestellt, dass es für Fische biologisch unmöglich sein könnte, in Tiefen von mehr als 8.200 bis 8.400 Metern zu überleben.

Forscher überrascht: „Bis zur Expedition hatte noch niemand einen einzigen Fisch im Graben gesehen“

„Die eigentliche Botschaft, die ich mitnehme, ist nicht unbedingt, dass sie in 8.336 m Tiefe leben“, erklärt Professor Jamieson. „Sondern dass wir genug Informationen über diese Umgebung haben, um vorherzusagen, dass diese Gräben die Orte sind, an denen sich die tiefsten Fische aufhalten. Denn bis zu dieser Expedition hatte noch niemand einen einzigen Fisch in diesem gesamten Graben gesehen oder gesammelt“, so der Wissenschaftler.

Bereits im September 2018 entdeckten die Wissenschaftler der University of Western Australia und der Minderoo Foundation fast 8000 Meter unter der Oberfläche des Pazifischen Ozeans vor der Küste von Peru eine neue Art von Schneckenfischen. Dabei wurden auch kuriose Tierarten wie der an der Oberfläche „schmelzende“ Schneckenfisch entdeckt.