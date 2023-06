Gesteinsbrocken schleudern durch die Luft: Panik nach Explosion im italienischen Meran

Von: Jacob von Sass

In der Altstadt von Meran fliegen mitten am Tag Steine durch die Luft. Schuld daran ist eine Unregelmäßigkeit bei Sprengarbeiten.

Meran – Mitten am Tag gibt es einen lauten Knall, Steine fliegen durch die Luft und Rauch steigt auf. Genau das geschah am Montag (26. Juni) in der Altstadt von Meran in Italien. Bei Bauarbeiten an einem Parkhaus in der bekannten südtiroler Stadt kam es zu Unregelmäßigkeiten bei einer Sprengung, wodurch es zu einer ungewollten Detonation kam.

Ein Schock für die Anwohner, Menschen flüchteten nach draußen. Das Parkhaus befindet sich neben den öffentlichen Toiletten am Pfarrplatz.

Laut Georg Oberrauch, Präsident der Investorengruppe „Meran Centrum Parking AG“, werden momentan Sprengarbeiten an der Kavernengarage in der Meraner Altstadt durchgeführt. Hierbei kam es offensichtlich zu einem Fehler. „Die Ursache für den Knall war ein Missverständnis bei der Einhaltung der Sicherheitsvorgaben. Die Bauleitung hat mir garantiert, dass ein solcher Vorfall sich nicht wiederholen wird“, so Oberrauch gegenüber dem südtiroler Nachrichtenportal Salto.bz.



In der Altstadt von Meran kam es zu Unregelmäßigkeiten bei einer Sprengung. (Symbolbild) © Stephan Schulz

Fehler bei Sprengung in der Altstadt von Meran: „Das Geschehen wird verharmlost“

Diese Garantie scheint vielen Einwohnern aber nicht auszureichen. Das „Komitee der Standseilbahn Meran – Schenna so nicht!“ kritisierte die Reaktion des Betreibers. „Wir fragen uns, mit welcher Autorität die Baufirma das garantieren kann, wenn sie den Unfall nicht verhindern konnte. Es wird in völlig unverantwortlicher Weise das Geschehene verharmlost, die Bürger müssen sicher sein, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen, und um sicher zu sein, brauchen wir sichere Arbeitsmethoden und Verfahren, kein inkompetentes Geschwätz“, so das Komitee in einer Stellungnahme.

Glücklicherweise wurden bei der Detonation in der Altstadt keine Menschen verletzt. Letztendlich mussten Bauarbeiter die am Boden liegenden Steine aufkehren. (Jakob von Sass)

Kürzlich donnerten riesige Felsbrocken auf eine südtiroler Urlaubsstraße Richtung Meran.