Autofahrer überfährt Polizistin bei Verkehrskontrolle - 26-jährige Beamtin stirbt

Port-Sainte-Marie - Bei einer Verkehrskontrolle in Südfrankreich ist eine Polizistin von einem Autofahrer überfahren worden und infolge des Unfalls gestorben. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte, habe der Fahrer sich am Samstagabend geweigert, der 26-jährigen Beamtin der Gendarmerie bei der Kontrolle in Port-Sainte-Marie im Departement Lot-et-Garonne Folge zu leisten. Stattdessen habe er sie überfahren und damit den Tod der Polizistin herbeigeführt.

Der Fahrer wurde daraufhin festgenommen. Die Staatsanwaltschaft kündigte für Sonntag nähere Angaben zu dem Vorfall an. Im Onlinenetzwerk Facebook erklärte die Dienststelle der Beamtin, ihre Kollegen seien „tief getroffen“ von dem gewaltsamen Tod ihrer „Kameradin“ und fühlten mit ihren Angehörigen.

Übergriffe auf Polizisten waren zuletzt keine Seltenheit mehr

Gewalt gegen Polizisten hat in den vergangenen Wochen vermehrt für Aufsehen gesorgt. So wurden in der Nacht auf 21. Juni zahlreiche Polizisten bei plötzlich und unvermittelt aufgetretenen Ausschreitungen in Stuttgart verletzt. Eine mögliche Erklärung für den plötzlichen Gewaltausbruch sind Entwicklungen in den USA. Dort sorgte ein Video, das zeigte, wie der Afroamerikaner George Floyd* bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben kam, für Aufstände. Seitdem kam es auf der ganzen Welt zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Wie im nachfolgenden Video zu sehen ist, sind diese zum Teil außer Kontrolle geraten. (AFP/cia)