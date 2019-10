Überwachungskameras in U-Bahnhöfen sollen die Sicherheit für Fahrgäste erhöhen. Dabei werden auch die ein oder anderen Kuriositäten aufgezeichnet.

Berlin - An den meisten Tagen werden sich Mitarbeiter, die sich die Aufnahmen von Überwachungskameras in U-Bahnhöfen anschauen müssen, wahrscheinlich langweilen. Doch in Berlin nahm eine Kamera nun ein Pärchen auf, das unter all den anderen Passagieren deutlich auffällt.

Auffallendes Paar in Berliner U-Bahnhof gesichtet

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) posteten die Aufnahmen des ungewöhnlichen Pärchens auf ihrem Instagram-Account. Das zeigt nämlich ein Hochzeitspaar, das augenscheinlich gerade aus einer U-Bahn ausgestiegen ist. Die BVG kommentierten das Foto mit einem Wortspiel, das ein Berliner Viertel und den englischen Begriff für Hochzeit (engl.: Wedding) aufgreift : „Wedding ist im Kommen“.

Instagram-Nutzer reagieren auf Pärchen in besonderer Kleidung in U-Bahnhof

Nutzer reagierten sehr positiv auf das Foto vom Hochzeitspaar auf dem U-Bahnsteig. „Hoffe der Wagen war passend geschmückt“, kommentierte ein User unter den Post der BVG. Ein anderer sah jedoch auch einen Anlass, auf die Sicherheit in U-Bahnhöfen hinzuweisen: „Bitte immer ausreichend Abstand von der Bahnsteigkante halten! So wie abgebildet (mit dem Kleiderzipfel herunter hängend) kann es schnell mal gefährlich werden!“, kommentierte er unter den Instagram-Post.

Ungewöhnliche Fotos und Videos gehen im Netz viral

