Überlebenskampf in Marokkos Erdbebengebieten

Schaufensterpuppen liegen in den Trümmern von Talat N'yakoub. © Fernando Sanchez/Europa Press/AP/dpa

Nach dem Erdbeben in Marokko ist die Not der Überlebenden groß: Sie haben alles verloren und müssen ihre toten Angehörigen bergen. Auch an Lebensmitteln und Wasser mangelt es ihnen.

Rabat - Tage nach dem schweren Erdbeben in Marokko gestaltet sich die Versorgung der Überlebenden schwierig. Sie müssen nicht nur die Toten bergen und begraben. Es mangelt ihnen auch an Lebensmitteln und Wasser, wie die marokkanische Nachrichtenseite „Hespress“ berichtet. Soldaten und internationale Helfer dringen zudem weiterhin nur langsam zu den zerstörten und massiv betroffenen Dörfern im Atlasgebirge vor.

In einem Zeltlager des marokkanischen Innenministeriums in Asni südlich von Marrakesch sind viele Überlebende des Bebens untergekommen. Die meisten Menschen hier haben alles verloren - auch ihre Angehörigen.

Fatima etwa trauert um ihre Tochter Amira. „Sie hat ihre Kinder noch aus dem Haus gerettet und ist dann gestorben“, erzählt sie. Sie sitzt mit ihren beiden kleinen Enkelsöhnen auf einer Matratze in einem Zelt. Sie wird sich nun um Amiras Kinder kümmern. „Sie hat ihr eigenes Leben für das ihrer Kinder geopfert.“

Mindestens 2901 Menschen haben bisher den Tod gefunden

Den jüngsten Zahlen des Innenministeriums in Marokko zufolge sind mindestens 2901 Menschen bei dem Beben ums Leben gekommen. 5530 Verletzte wurden den Angaben vom Dienstagmittag zufolge bisher gezählt. Nach Informationen des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) sind etwa 100.000 Kinder von der Katastrophe betroffen. Tausende Häuser seien in dem Land zerstört worden. Dadurch seien viele Familien obdachlos geworden und müssten die derzeit kalten Nächte im Freien verbringen.

Das britische „International Search and Rescue“-Team sucht nach dem Erdbeben im Hohen Atlasgebirge nach Überlebenden. © Foreign, Commonwealth & Developm/PA Media/dpa

Die marokkanische Regierung steht unter wachsendem Druck, mehr internationale Hilfe anzunehmen. Bisher hat das nordafrikansiche Land nur Hilfe aus vier Ländern akzeptiert. Auch Angebote aus Deutschland wurden bisher nicht angenommen.

„Wir wollen nach dieser schrecklichen Naturkatastrophe schnell helfen“, teilte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag mit. Das Technische Hilfswerk bereite Hilfslieferungen vor, um die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten zu unterstützen. „Wir werden Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten, Schlafsäcke, Stromgeneratoren sowie Hygienematerial anbieten“, so Faeser.

Ein Anwohner aus Asni, der für eine lokale Zeitung schreibt, gibt der Regierung die Schuld. „Sie will nicht, dass die Häuser hier erdbebensicher gebaut werden - aus Angst, sie könnten ihren Charme für Touristen verlieren.“ Deshalb sei die Region von der Katastrophe so stark betroffen.

Das Atlas-Gebirge mit seiner schönen Landschaft und den an die roten Berghänge gebauten Dörfern ist eine beliebte Reiseregion. Aber nach Einschätzung von Experten sind die Häuser nicht robust genug gebaut, um starken Erschütterungen standzuhalten. Erdbeben sind in Nordafrika allerdings relativ selten.

Am vierten Tag nach dem schweren Beben schwindet die Hoffnung zunehmend, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. © Fernando Sánchez/EUROPA PRESS/dpa

König Mohammed VI. kündigte nach Berichten des arabischen TV-Senders Al-Arabiya indes einen Besuch in den betroffenen Gebieten an. Außerdem wolle er ein Krankenhaus in Marrakesch besuchen. dpa