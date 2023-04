US-Amerikaner nimmt über 150 Kilo ab und leidet – „Schwer, sich ohne Shirt zu zeigen“

Von: Michelle Brey

Teilen

Dieses Bild zeigt Cole Prochaska vor seiner großen Veränderung. © Screenshot/Twitter Cole Prochaska Weight loss & Health

Seine Geschichte zeugt von großem Durchhaltevermögen: Cole Prochaska verlor eine große Menge Gewicht – und kämpft seither mit den Folgen.

München – „Ich habe einst so viel gewogen wie drei Männer und jetzt bin ich eine Person“, schreibt US-Amerikaner Cole Prochaska. Auf der Internetplattform GoFundMe stellte der 38-Jährige sich vor und startete einen Spendenaufruf. Dahinter steckt eine außergewöhnliche Geschichte. Und ein Wunsch.

US-Amerikaner nimmt über 150 Kilo ab und leidet – „Schwer, sich ohne T-Shirt zu zeigen“

Er habe einst 585 Pfund (circa 265 Kilogramm) gewogen, erklärt er in einem Text auf der Plattform. Zumindest sei das der Höchstwert gewesen, den die Waage anzeigen konnte. „Es ist sehr schwierig, ein Bild ohne T-Shirt zu teilen“, gab er ehrlich zu. Und fügte an: „Aber ich bin schon so weit gekommen.“ Ihm sei bewusst, dass der Anblick für manche hart sei, schrieb er in Anspielung auf ein Vorher-Nachher-Bild.

Der US-Amerikaner Cole Prochaska vor und nach seiner enormen Gewichtsabnahme. © Screenshot / Twitter.com/3to1fitnesspro

„Die Menschen glaubten nicht an mich, aber ich glaubte an mich selbst.“ Er habe über 150 Kilo abgenommen – und das offenbar nur innerhalb von zwei Jahren. Denn der 38-Jährige spricht in seinem Text von einer zwei Jahre langen Transformation. An seinem Ziel sei er aber noch nicht angekommen. Eine ähnliche Veränderung legte auch eine junge Mutter einst hin.

Das Foto von Cole veranschaulicht, wie sich der Gewichtsverlust auf seinen Körper auswirkte. Durch die enorme Menge an abgenommenem Gewicht ist die Haut erschlafft und hängt herunter. Ungewöhnlich ist das bei über 150 Kilogramm Verlust nicht, da die Haut weniger Körperfläche zu bedecken hat, als zuvor. Aus diesem Grund benötige Cole nun Hilfe, schreibt er.

„Ich bitte um finanzielle Hilfe“: Amerikaner will überschüssige Haut loswerden

Sein Leben sei nicht vollständig, solange er noch die überschüssige Haut mit sich trage. Er sei schwergewichtig, seit er sechs Jahre alt war. „Mit 38 Jahren bin ich noch nie ohne Hemd an einem Strand spazieren gegangen und habe Poolpartys immer gemieden“, erzählt der Amerikaner aus seinem Leben. „Ich bitte um finanzielle Hilfe, um die Operationen zur Entfernung der zusätzlichen Haut durchzuführen“, schreibt er. Zudem bitte er um Hilfe bei der Finanzierung der Zeit, in der er sich von den Operationen erhole und nicht arbeiten könne sowie die Erstattung der Reisekosten.

Das Ziel von vorerst 60.000 US-Dollar scheint zwei Tage nach Start der Spendenaktion noch in weiter Ferne. Mit Stand vom 29. April sind knapp 3.200 US-Dollar zusammengekommen. Mit dem Durchhaltevermögen, das Cole Prochaska aber bis zu diesem Punkt bewiesen hat, wird er sich sicherlich weiterhin nicht unterkriegen lassen. Auch ein Landsmann des US-Amerikaners verlor enorm an Gewicht. (mbr)