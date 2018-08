Tsunami-Warnung nach starkem Erdbeben in Indonesien

Indonesien, Sembalun: Eine Rettungskraft leitet einen Hubschrauber zur Landung an. Das Foto entstand am 31. Juli, nach dem Erdbeben vor einer Woche.

Ein neues starkes Erdbeben hat am Sonntag die indonesische Insel Lombok erschüttert.

Jakarta - Die indonesische Ferieninsel Lombok ist am Sonntag von einem schweren Erdbeben der Stärke sieben erschüttert worden. Es habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Die indonesischen Behörden gaben eine Tsunami-Warnung aus. Die Behörden forderten die Menschen auf, sich vom Meer zu entfernen. "Bitte gehen Sie zu einem höher gelegenen Ort", sagte Dwikorita Karnawati, Leiterin der indonesischen Wetter- und Geophysikbehörde, einem lokalen Fernsehsender. Die Menschen sollten dabei "ruhig bleiben und nicht in Panik verfallen".

Die Insel war erst vor einer Woche von einem Erdbeben erschüttert worden. Dabei wurden 16 Menschen getötet. Dutzende ausländische Wanderer saßen zeitweilig in den Bergen fest. Twitternutzer wie US-Model Chrissy Teigen berichteten am Sonntag, das neue Beben sei auch auf der westlich von Lombok gelegenen Insel Bali stark zu spüren gewesen.

Bali. Trembling. So long. — christine teigen (@chrissyteigen) 5. August 2018

dpa