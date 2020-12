Trier: Auto rast viele hundert Meter durch Fußgängerzone - Mindestens ein Kind unter den Toten

In Trier ist ein Mann mit seinem Auto in die Fußgängerzone gerast. Auf mehreren hundert Metern soll er dabei Menschen erfasst haben. Unter den Toten sollen auch Kinder sein.

+++16.22 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befindet sich nach eigenem Bekunden auf dem Weg nach Trier. Auf Twitter äußerte sie sich wie folgt zu den Vorfällen in der Trierer Fußgängerzone: „Ich bin schockiert und tief erschüttert über die Tat in meiner Heimatstadt Trier. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der Toten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie bald und schnell genesen.“

Und auch die Bundesregierung hat mit Betroffenheit auf den tödlichen Vorfall in der Fußgängerzone von Trier reagiert. „Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag (01.12.2020) auf Twitter. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen“, heißt es in einem entsprechenden Tweet.

+ Einsatzkräfte von Polizei sind nahe der Fußgängerzone im Einsatz, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt hat. © Harald Tittel/dpa

Trier: Auto rast durch Fußgängerzone - Spur der Verwüstung

Derweil bleibt die Innenstadt von Trier weiterhin abgesperrt, damit Sanitäter:innen und Ärzt:innen vor Ort Verletzte behandeln können. Der Fahrer des Autos hinterließ Fernsehaufnahmen zufolge eine Spur der Verwüstung in der Fußgänger von Trier. Triers Oberbürgermeister Leibe sagte gegenüber dem Fernsehsender „ntv“: „Es sieht aus wie nach einem Krieg“. Die Polizei bestätigt mittlerweile, dass sich unter den Toten mindestens ein Kind befunden hat.

Trier: Auto rast viele hundert Meter durch Fußgängerzone - Polizei spricht von mehreren Toten

+++15.56 Uhr: Der Trierer Polizeisprecher Karl-Peter Jochem gibt an, dass gegen 13.58 Uhr die ersten Meldungen bei der Polizei eingingen, dass ein silberner „Range Rover“ durch die Innenstadt von Trier rasen würde. Dem Polizeisprecher zufolge konnte der SUV in der Innenstadt von Trier nahe der Porta Nigra allerdings nach kurzer Zeit gestoppt werden und der Fahrer festgenommen werden.

Trier: Fußgängerzone abgeriegelt - Mehrere Tote

Nach weiteren Angaben des Polizeisprechers stamme der Fahrer aus dem Landkreis Trier Saarburg. Mittlerweile müsse Jochem zufolge zudem von „mehreren Toten und Schwerverletzten“ ausgehen. Genauere Angaben könne die Polizei derzeit zu den Opferzahlen jedoch nicht geben. Wichtig sei jedoch, so Jochem, dass die Fußgängerzone von Trier abgesperrt sei und derzeit „keine Gefahr mehr“ bestehe.

Sehr wichtig. Seid besonnen und TEILT BITTE KEINE BILDER UND VIDEOS AUS #TRIER!



Die Polizei gibt gleich eine Möglichkeit zum Upload der Videos und Bilder bekannt! https://t.co/ylM5U5TIbS — stadt_trier (@Stadt_Trier) December 1, 2020

Mehrere Tote und Schwerverletzte in Fußgängerzone: Malu Dreyer auf dem Weg nach Trier

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall mit einem Auto in Trier und die Zahl der Opfer. Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte sich von Mainz auf den Weg zum Ort des Vorfalls nahe der Porta Nigra. Ministerpräsident Dreyer wird dort ebenfalls noch im Laufe des Nachmittags erwartet.

+ Trier: Die Polizei sichert den Tatort nahe der Fußgängerzone, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und tödlich verletzt hat. © Harald Tittel/dpa

In Trier rast Auto viele hundert Meter durch Fußgängerzone - Mehrere Tote, zahlreiche Verletzte

+++15.35 Uhr: Vor Vertreter:innen der Presse beantwortet die Polizei in Trier erste Fragen zum Vorfall. So soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 51-jährigen Mann gehandelt haben, der in Trier wohnhaft sei. Zu den genauen Zahlen an Verletzten und Toten wollte die Feuerwehr Trier zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben machen, da die Untersuchungen noch andauerten. Ein Sprecher der Polizei betonte jedoch: „Es bot sich ein Bild des Grauens“.

+ Ein Absperrband der Polizei nahe der Fußgängerzone, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt hat © Harald Tittel/dpa

Mit Tränen in den Augen schilderte Oberbürgermeister Leibe, wie er auf dem Boden den Schuh eines Kindes gefunden habe, dass zu den Opfern gehört habe. Ersten Angaben der Polizei zufolge soll die Fahrt durch die Innenstadt von Trier etwa einen Kilometer lang gewesen sein.

In Trier rast Auto in Fußgängerzone - Tote und sehr viele Verletzte

+++ 15.21 Uhr: Wie der „Münchner Merkur“ berichtet*, soll ein Augenzeuge die Tat in Trier wie folgt beschrieben haben: Unzählige Menschen seien zur Seite gesprungen, auf der Straße hätten über 30, teils regungslose, Personen gelegen. „Das Auto fuhr gefühlt mit 70 bis 80 Stundenkilometern, hupte nicht, sondern gab nur Gas“, so der Zeuge weiter .

+++ 15.11 Uhr: Der Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) berichtet gegenüber dem „SWR“, dass es sich um eine Amokfahrt gehandelt haben soll. Neben zwei Toten habe es außerdem zwischen zehn und 15 Schwerverletzte gegeben. Rettungskräfte aus der gesamten Region befänden sich aktuell im Einsatz, um die Lage in Trier in den Griff zu bekommen.

Trier: Auto rast in Fußgängerzone - Tote und Verletzte

Erstmeldung vom Dienstag, 01.12.2020: Trier - In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Dienstag (01.12.2020) der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Hintergrund sei unklar.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

„Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer ist festgenommen“, sagte er. Die Polizei sei mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden.

