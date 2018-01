Tote und Verletzte bei Bombenanschlag auf Polizeiwache in Kolumbien

Menschen in Barranquila zünden für die getöteten und verletzten Polizisten Kerzen an.

Offenbar per Fernsteuerung ließen Täter eine Bombe auf einer Polizeiwache in Kolumbien detonieren - vier Polizisten starben, 42 weitere sind verletzt.

Barranquilla - Eine Bombe hat vier Polizisten auf einer Wache im Norden Kolumbiens getötet und 42 weitere verletzt. Die Täter ließen den Sprengsatz am Samstag offenbar per Fernsteuerung detonieren, als sich in der Wache in der Hafenstadt Barranquilla gerade zahlreiche Polizisten zur Ablösung befanden. „Ich verurteile den feigen Anschlag auf die Polizeistation in Barranquilla“, schrieb Präsident Juan Manuel Santos auf Twitter. „Wir werden nicht ruhen, bis wir die Verantwortlichen zur Strecke gebracht haben.“

Nach Angaben von Bürgermeister Alejandro Char könnten Drogenbanden hinter dem Anschlag stecken. Die Polizei hatte in den vergangenen Woche hart gegen die Gangs durchgegriffen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Möglicherweise handelte es sich bei dem Bombenanschlag aber auch um ein Ablenkungsmanöver. Unbekannte überfielen fast zeitgleich einen Geldtransporter in Barranquilla.

