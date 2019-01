Kalifornien: Mehrere Tote bei Schießerei in Bowling-Halle - Zeugen schildern dramatische Szenen

In Kalifornien sind drei Besucher einer Bowling-Halle durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei in Torrance wurden bei der Bluttat in der Nacht zum Samstag zudem vier Menschen verletzt.

7.39 Uhr: Alle Opfer seien Männer, hieß es in einer Mitteilung der Behörden. Über den oder die Täter gab es zunächst keine Informationen. Auch machten die Ermittler keine Angaben zu einem möglichen Motiv.

Augenzeugen beschrieben laut Medienberichten, dass in der Bowling-Halle ein Streit ausgebrochen sei, dann seien mehrere Schüsse gefallen. Besucher sprachen von chaotischen Szenen in der Halle. „Wir sind in die Bar gerannt und haben Schutz gesucht“, sagte Jesus Perez der „Los Angeles Times“. Er habe etwa vier Schüsse gehört. Erst nach einer Viertelstunde in seinem Versteck sei er von einem Sicherheitsbeamten aus dem Gebäude geleitet worden.

„Die Leute schrien. Es war schlimm“, sagte ein Augenzeugin dem Sender CNN. Menschen suchten nach ihren Angehörigen, es seien viele Familien dort gewesen. Laut Medienberichten sind zwei 28-jährige befreundete Männer unter der Toten.

Der Polizei zufolge begann die Bluttat in der gut besuchten Halle in der Stadt Torrance am Südrand von Los Angeles am Freitag kurz vor Mitternacht Ortszeit (09.00 Uhr MEZ). Nach Angaben auf der Webseite der Gable House Bowl ist die Bowling-Halle am Wochenende bis 3.00 Uhr morgens geöffnet. Nach Mitternacht wird Bowling bei einer „Rock-n-Glow“-Party gespielt. Die Einrichtung wird auch als beliebter Treffpunkt für Familien beschrieben.

Update von 12.53 Uhr: Drei Menschen wurden erschossen, vier weitere seien durch die Schüsse verletzt worden, bestätigte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Alle Opfer seien männlich. Der Vorfall ereignete sich im Küstenort Torrance rund 30 Kilometer südöstlich des Zentrums der kalifornischen Metropole.

Passanten wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden. "Die Polizei ist vor Ort, die Ermittlungen laufen, bitte bleiben Sie der Gegend fern", schrieb die Polizei bei Twitter. Die Schüsse seien im Spielhallen-Komplex Gable House Bowl gefallen. Ein Augenzeuge sagte der Zeitung "Los Angeles Times", zuvor habe es einen "großen Streit" gegeben.

Hintergründe der Bluttat, die sich gegen Mitternacht Ortszeit (09.00 Uhr MEZ) in der Stadt Torrance am Südrand von Los Angeles ereignete, waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei hatte zuvor gemeldet, es gebe Berichte, dass viele Opfer niedergeschossen worden seien. Die Bürger wurden aufgerufen, sich von der Gegend fernzuhalten. Der Einsatz laufe noch.

Update von 12.02 Uhr: Die "Los Angeles Times" berichtete, die Schüsse seien im Spielhallen-Komplex Gable House Bowl gefallen. Ein Augenzeuge sagte der Zeitung, es habe einen "großen Streit" gegeben, bevor die Schüsse abgefeuert worden seien.

Schüsse in Bowlingzentrum: Mehrere Opfer - Polizei warnt Bürger

Es gebe Berichte, wonach mehrere Menschen am Boden lägen, teilte die Polizei am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Der Vorfall ereignete sich im Küstenort Torrance rund 30 Kilometer südöstlich der kalifornischen Metropole. Passanten wurden aufgefordert, "der Gegend fernzubleiben".

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area. — Torrance Police (@TorrancePD) 5. Januar 2019

Immer wieder gibt es in den USA, wo das Recht auf Waffentragen in der Verfassung verankert ist, tödliche Angriffe mit Schusswaffen. Einer Studie zufolge besitzen die US-Bürger 40 Prozent der privaten Schusswaffen weltweit, obwohl sie nur vier Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Von den weltweit 857 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz befinden sich demnach 393 Millionen in den Vereinigten Staaten.

