Tochter von Bill Gates soll nur einen „winzigen Teil“ seines Vermögens erben

Von: Zülal Acar

Bill Gates zählt zu den wohlhabendsten Menschen auf der Welt. Dennoch sollen seine Kinder später nur einen kleinen Teil seines Vermögens erben. Warum?

München – Multimilliardär und Microsoftgründer Bill Gates ist vor kurzem Großvater geworden. „Unsere gesunde kleine Familie sendet Liebe“, verkündete seine 26-jährige Tochter Jennifer Gates auf Instagram. Sie ist das älteste gemeinsame Kind von Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda French Gates.

Vor etwa eineinhalb Jahren heiratete Jennifer Gates den Ägypter Nayel Nassar - einen Springreiterkollegen von ihr. Die angehende Medizinerin ist engagierte Reiterin und trat schon gegen prominente Konkurrenten wie etwa Steven Spielbergs Tochter Destry an, berichtet Business Insider. Sie kommt zwar aus einer reichen Kinderstube, sollte wohl aber nie ihre Ambitionen aus den Augen verlieren. Dafür sorgte ihr Vater stets. Laut Daily Mail sollen die Kinder von Bill Gates je nur einen „winzigen Teil“ seines Vermögens bekommen. Sie sollen offenbar „ihren eigenen Weg finden“, erklärte er gegenüber Daily Mail.

Gates erziehen Kinder streng: „sollen so normal wie möglich aufwachsen“

Dass Bill Gates durchaus bescheiden ist, hat er in der Vergangenheit abermals gezeigt. Zu Interviews erschien er beispielsweise mit einer günstigen Armbanduhr, wie Mirror berichtet. Außerdem spendet er viel Geld für wohltätige Zwecke. Sein Vermögen wird derzeit auf 129 Milliarden Dollar geschätzt, berichtet t3n.de. Gates und seine inzwischen Ex-Frau haben oft erzählt, dass sie ihre Kinder zu bodenständigen Individuen erziehen wollen. Dabei machten sie keinen Halt vor Einschränkungen, wie etwa bei der Nutzung von iPhones.

Jennifer Gates ist die älteste Tochter des Microsoft-Gründers. © dpa/Britta Pedersen/Gian Ehrenzeller/Montage: Redaktion

„Wir setzen alles daran, dass die drei so normal wie möglich aufwachsen“, sagte Melinda French Gates in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch zu sparsamem und vernünftigem Konsum sollen die beiden ihre Kinder erzogen haben. Gegenüber dem Sidelines Magazines sagte Jennifer Gates „Ich wurde in eine sehr privilegierte Situation hineingeboren“ und „ich denke, es geht darum, diese Chancen zu nutzen und daraus zu lernen, um Dinge zu finden, die mir am Herzen liegen und die Welt hoffentlich ein bisschen besser zu machen.“

