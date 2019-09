Supermarkt explodiert - Mindestens neun Verletzte

„Es schaut katastrophal aus“

+ © dpa / Zeitungsfoto.At Explosion in Tirol: In dem kleinen Ort St. Jodok am Brenner (Tirol) hat es eine Explosion gegeben. Neun Menschen wurden verletzt. © dpa / Zeitungsfoto.At

Bei einer Explosion in einem Lebensmittelmarkt in Tirol sind am Montagvormittag nach ersten Erkenntnissen neun Menschen verletzt worden.