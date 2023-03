„Beste Idee seit langem“ sorgt für strahlende Kinderaugen: „Das habe ich selbst designt“

Von: Bjarne Kommnick

Auf Social Media geht ein Trend viral, der für strahlende Kinderaugen sorgt: Ein Geschenk mit einer ganz persönlichen Note.

Florida – Wenn Kinder beschenkt werden, könnte die Freude in vielen Fällen kaum größer sein. Doch ist das Geschenk mal nicht das Richtige, ist die Enttäuschung häufig umso größer. Deshalb können manche Eltern bei der Suche nach Geschenken durchaus verzweifeln, immerhin wollen sie ihre Kleinsten glücklich sehen. Derzeit kursiert ein Trend auf TikTok der genau das offensichtlich erfüllt: beschenkte Kinder mit strahlenden Augen.

Selbst designtes Stofftier: Geschenke-Trend geht auf Social Media viral

Häufig ist davon die Rede, dass die besten Geschenke selbstgemacht sind. Doch wer darin nicht sonderlich begabt ist, für den kann das eine echte Herausforderung sein. Immerhin soll der Beschenkte sich über sein Geschenk freuen. Da kann fehlendes Talent durchaus dazu führen, dass es als mangelnde Mühe des Schenkendes verstanden wird. Für Betroffene an einem Geburtstag kein schöner Moment.

Ein neuer Geschenke-Trend auf TikTok sorgt für strahlende Kinderaugen. © budsies / TikTok

Nun könnte mit einem Trend auf TikTok doch noch die Rettung für die Unkreativen kommen: Der Schenkende lässt den Beschenkten sein Geschenk einfach selber entwerfen, und zwar in Form einer Stofffigur. Das Prinzip ist einfach. Man schickt ein beliebig gemaltes Bild einer Figur weg und bekommt es dafür als Stofffigur zurück. Also ist es Eltern möglich, ein gemaltes Wesen ihres Kindes mehr oder weniger zum Leben erwecken zu lassen.

„Beste Idee seit langem“: Netz feiert Stofftier-Trend

Besonders groß dürfte diese Überraschung sein, wenn die beschenkten Kinder gar nicht erst mitbekommen, dass ihr Bild als Vorlage für ihr Geschenk dient. Auffällig dürfte es also sein, wenn beispielsweise das gemalte Bild des Kindes, das monatelang am Kühlschrank hing, plötzlich verschwindet. Wer es heimlich machen will, könnte das Bild jedoch zum Beispiel einfach abfotografieren.

Deutscher Unternehmen bieten selbst designte Stofftiere an

Anbieter wie budsies in Florida oder das in Deutschland ansässige Unternehmen Stoffie bieten ihren Kundinnen und Kunden Produkte genau nach diesem Prinzip an. Das Netz feiert die Geschenke-Idee, unter einem Video auf TikTok kommentiert ein Nutzer: „Das ist die beste Idee seit langem“, auch eine andere Nutzerin schreibt: „Ich will das unbedingt haben“.

Ein Nutzer findet: „Diese Art Stofftiere zu entwickeln ist großartig, also nur von dem Gemalten inspiriert“. Wer also ein selbstgemaltes Bild einsendet, kann stolz behaupten, „das habe ich selbst designt“, wie ein Mann kommentiert. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich glaube, das ist das beste Geschenk, das man einem Kind machen kann. Wie gerne hätte ich das in meiner Kindheit gehabt“. Ein anderer kommentiert: „Das fördert die Kreativität und die Zeichnungen landen nicht nur am Kühlschrank“.

