Tierquälerei in Spanien: Fall von Schimpansin hat Nachspiel für Rathaus an Costa Blanca

Von: Anne Götzinger

Nach jahrzehntelanger Tierquälerei durfte Suzie von der Costa Blanca in ein artgerechtes Zentrum in Spanien umziehen. © Fundación Mona

Ein Schimpansenweibchen lebte jahrzehntelang einsam auf einer Finca in Spanien. Ein Gericht zieht jetzt auch ein Rathaus an der Costa Blanca zur Verantwortung. Die Details stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Tierquälerei in Spanien: Rathaus an Costa Blanca von Gericht wegen Unterlassung gerügt

El Campello - Jahrzehntelang musste ein Schimpansenweibchen ein einsames Dasein auf einer privaten Finca an der Costa Blanca fristen. Im September 2021 schafften es Tierschutzorganisationen, den Umzug der damals 40-jährigen Suzie in ein artgerechtes Auffangzentrum in Nordspanien zu organisieren. Für die ehemaligen Besitzer und das Rathaus von El Campello hat die jahrzehntelange Tierquälerei allerdings ein Nachspiel, wie costanachrichten.com berichtet.

Ein Gericht hat der Stadtverwaltung eine „eindeutige unterlassene Ausübung der Überprüfung und Ahndung des Verstoßes“ bescheinigt. Die Tierrechtsorganisation Faada feiert das Urteil, das ihnen den notwendigen Rechtsschutz zuspricht, „um von jedem Rathaus in Spanien zu verlangen, dass es bei Fällen von Tierquälerei konsequent vorgehen muss“.