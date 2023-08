7 unbeliebte deutsche Dialekte, bei denen sich deine Stimme überschlägt

Von: Felicitas Breschendorf

Bairisch, Berlinerisch oder doch Schwäbisch? Wir verraten, wann die Deutschen weghören.

„Magsch du uns net oder was?“, würde man im Badischen sagen. Dabei müssen sich die Einheimischen keine Sorgen machen. Denn wie Saarländisch, das echt schräg klingen kann, gefällt der Dialekt den meisten Deutschen. Zu den unbeliebtesten Dialekten gehören andere Kandidat:innen, wie die Sprachlern-App Preply in einer Umfrage herausfand.



Insgesamt befragte Preply mehr als 1.000 Frauen und Männer zwischen 16 und 65 Jahren aus Deutschland zu den Dialekten, die sie am wenigsten mögen. Insgesamt standen 18 ausgewählte deutschsprachige Dialekte zur Auswahl, wobei auch Mehrfachnennungen möglich waren.

Achtung, das soll kein Hate gegen einzelne Dialekte sein! Manche Wörter aus deutschen Dialekten sind so großartig, dass du sie jeden Tag benutzen solltest.

Erkennst du, um welche Dialekte es sich handelt? © IMAGO / YAY Images/ Collage BuzzFeed News

Hier sind die 5 unbeliebtesten Dialekte:

1. Sächsisch

Sächsisch ist seit Jahren nicht besonders beliebt, aber es gibt gute Nachrichten: Vor 15 Jahren wählte laut Preply noch jeder zweite Befragte Sächsisch zum unbeliebtesten deutschen Dialekt. Heute dagegen ist es nur noch jeder Dritte.



Hauptsächlich sind es die Boomer, die ein Problem mit der ostdeutschen Sprache haben. Bei den 45- bis 54-Jährigen stören sich 44 Prozent an dem Dialekt. Die Gen Z wiederum schaut zwar nicht gerne Frauenfußball, gibt dem Sächsischen aber durchaus eine Chance. Nur 29 Prozent der 16-24-Jährigen halten den Dialekt für unangenehm.



Übertreffen kann das aber nichts sächsischen SexyTalk:

2. Schwäbisch

Die Menschen im Ländle haben nicht nur in Berlin einen schlechten Ruf. Ganz Deutschland wählt ihren Dialekt auf den vorletzten Platz. Wörter wie Lällâbäbbl (bedeutet Weichling, Schlappwanz) wollen wir aber trotzdem nicht missen.



Wer sich unter Schwäbisch nicht viel vorstellen kann, kriegt hier ein kleinen, eindrücklichen Einblick:

3. Bairisch

Griaß God! Das Land von Topmodel Markus Söder steht weit oben – nicht sonderlich überraschend. Bei der Gen Z kommt der bayerische Dialekt übrigens direkt an zweiter Stelle der unbeliebtesten Dialekte.



Selbst eigene Zahlen hat der Freistaat:

4. Thüringisch

Die Unbeliebtheit ostdeutscher Mundart zeigt sich hier (leider) auch beim Thüringischen. Dabei ist die thüringische Begrüßung „Tach“ doch einfach nur süß und gleichzeitig praktisch, oder?



Ein kleines Tühringisch-Deutsch-Wörterbuch gibt‘s hier:

5. Schwyzerdütsch

Österreichisch kann einem schon mal Spanisch vorkommen (wie diese 18 Wörter zeigen). So geht es uns auch in der geografischen wie sprachlichen Nachbarschaft: der Schweiz. Mit Schwyzerdütsch können die Deutschen offenbar nicht so viel anfangen. Noch weniger womöglich mit folgenden Wörtern:

6. Plattdeutsch

Nur selten getroffen und trotzdem schafft es Plattdeutsch in die Liste. Der Dialekt wird neben Norddeutschland und in Teilen beziehungsweise Generationen von Mecklenburg-Vorpommern auch im Osten der Niederlande gesprochen. Dann kannst du dich über diese lustigen Schimpfwörter freuen:

7. Berlinerisch

Die Leute in der Hauptstadt sind eine Spezies für sich. Schau dir dafür einfach diese 20 Fotos an, die Berlin besser zusammen, als Berliner Pfannkuchen zu nennen. Der Dialekt wird in Kombination mit der ruppigen „Berliner Schnauze“ vor allem als unfreundlich wahrgenommen. Beinhaltet aber auch diese Slang-Wörter:

So schneiden die einzelnen Bundesländer übrigens in der Gesamtübersicht ab:

Unbeliebteste Dialekte im Vergleich. © Preply

Und was ist deine Meinung?

Mehr zum Thema: Diese österreichischen Dialekt-Wörter können dein Leben reicher machen.