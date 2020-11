Elon Musk reicher als Bill Gates: Nur einer hat noch mehr als der Tesla-Chef

Tesla-Chef Elon Musk gilt nun als zweitreichster Mensch der Welt. Damit liegt er laut einem Milliardären-Ranking sogar vor Bill Gates.

Kassel - Unternehmer und Tesla-Chef Elon Musk zählt nach den neusten Kalkulationen des „Bloomberg Billionaires Index“, einem Milliardären-Ranking, zu den zwei reichsten Menschen der Welt. Damit überholt er sogar Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und liegt nun nur noch hinter Amazon-Gründer und Großaktionär Jeff Bezos.

7,2 Milliarden US-Dollar dank Tesla-Aktie: Elon Musk überholt Bill Gates

Dank des Höhenflugs des US-Elektroautoentwicklers Tesla an der Börse, steigt das Vermögen von Elon Musk immer weiter. Musk, der auch CEO vom US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX ist, gilt aufgrund des kräftigen Kursanstiegs der Tesla-Aktie nun als zweitreichster Mensch der Welt. Auch fnp.de* berichtet über darüber.

An einem einzigen Tag soll das Vermögen von Musk um 7,2 Milliarden gestiegen sein, nachdem die Tesla-Aktie um 6,5 gestiegen war. Darüber hinaus soll sich Musks Reichtum seit Jahresbeginn um gewaltige 100,3 Milliarden US-Dollar erhöht haben. Mit dem Franzosen Bernard Arnault ist auch ein Europäer in den Top 5 der reichsten Personen der Welt vertreten:

Jeff Bezos 182 Milliarden Elon Musk 128 Milliarden Bill Gates 128 Milliarden Bernard Arnault 105 Milliarden Mark Zuckerberg 102 Milliarden

Jeff Bezos noch vor Elon Musk und Bill Gates - Börsenwert von Tesla steigt weiter

Bill Gates, der in Bloombergs Milliardären-Ranking auf Rang drei liegt, gilt als Philanthrop. Im Jahr 2018 äußerte er in einem Interview mit Spiegel Online, dass er „überhaupt auf einer Reichenliste“ stehe, würde zeigen, dass er sein Geld „wohl nicht schnell genug“ verschenke. Sowohl vor Gates als auch vor Elon Musk steht weiterhin Amazon-Chef Jeff Bezos.

Als Großaktionäre ihrer Unternehmen profitieren die drei vor allem von der starken Kursentwicklung an der Börse. So ist die Tesla-Aktie in den letzten zwölf Monaten um sage und schreibe 675 Prozent gestiegen. Trotz bisher relativ geringer Produktionszahlen, ist der Konzern mit einem Börsenwert von rund 500 Milliarden US-Dollar der mit Abstand am höchsten gehandelte Autobauer der Welt.

Die Börsen sorgen dafür, dass die reichsten Männer der Welt noch vermögender werden, besonders Tesla-CEO Elon Musk. Er überrundet Ex-Microsoft-Chef Bill Gates. #BillGates #ElonMusk https://t.co/CAksYmTBzY — W&V (@wuv) November 24, 2020

Andere Werte bei Forbes Magazine: Tesla-Chef Elon Musk nur auf Platz 31

Es sei jedoch gesagt, dass es sich bei den Angaben in dem Milliardären-Ranking lediglich um Schätzwerte handelt. Selbiges gilt auch für die „Billionaires List“ des Wirtschaftsmagazins Forbes. Basieren tun diese Schätzungen auf öffentlich zugänglichen Vermögenswerten wie Aktien, Luxusgütern, Immobilien und Kunstobjekten.

Doch wie genau sich die geschätzten Vermögenswerte schlussendlich zusammensetzen, lässt sich nicht genau sagen. So liegt Tesla-Chef Elon Musk nach Schätzungen des Forbes Magazine mit einem Vermögen von 24,6 Milliarden US-Dollar nur auf Platz 31 der reichsten Menschen der Welt, weit hinter Jeff Bezos und Bill Gates. (Nail Akkoyun) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

