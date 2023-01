Terror in Israel: Mindestens fünf Opfer nach tödlichen Schüssen in Jerusalem

In Jerusalem wurden bei einem Schusswaffenwechsel Menschen getötet und verletzt. Es ist unklar, ob der Angreifer selbst getötet wurde. © Ahmad Gharabli/AFP

Ein bewaffneter Angreifer soll nahe einer Synagoge in einem Vorort von Jerusalem das Feuer eröffnet haben. Nach Medienberichten sollen acht Menschen gestorben sein.

Jerusalem – Bei einem Schusswaffenangriff auf eine Synagoge im Osten Jerusalems sind am Freitag nach Polizei-Angaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Kurz zuvor hatte der Rettungsdienst Magen David Adom noch von fünf Toten und weiteren drei Verletzten gesprochen.

Tödliche Schüsse in Jerusalem: Medien berichten von Terrorangriff mit acht Toten

Laut Jerusalem Post soll es acht Tote und weitere 10 Verletzte geben. Wie der Rettungsdienst Magen David Adom am Freitagabend mitteilte, sind mehrere davon in kritischem Zustand. Der Angreifer wurde wohl „neutralisiert“. Unklar war zunächst, ob er getötet wurde. Den Angaben der Zeitung zufolge wurde der Angreifer getötet.

Terror in Israel: Polizei sucht nach tödlichen Schüssen in Jerusalem nach weiteren Terroristen

Wie die Zeitung Jerusalem Post berichtet, ereignete sich der Vorfall an einer Synagoge in dem Viertel Neve Ya‘akov. Der Attentäter eröffnete wohl das Feuer, als die Besucher der Synagoge das Gebäude verließen. Die Polizei sucht in der Umgebung nach weiteren Terroristen.

Mehr in Kürze.