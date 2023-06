Hitzewelle erfasst Italien: Sogar 40-Grad-Marke soll fallen – Experte rechnet mit extrem hohen Temperaturen

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Aktuell zieht es wieder viele Menschen nach Italien in den Urlaub. Dort wird aktuell eine Hitzewelle erwartet. © María José López/dpa/Archivbild

Die Temperaturen steigen immer weiter, in Italien soll jedoch bereits im Juni die 40-Grad-Marke geknackt werden. Eine erste Hitzewelle erfasst in den kommenden Tagen das Land.

München/Rom – Nicht nur in Deutschland ist der Sommer mit seinen mitunter hohen Temperaturen endlich da. Auch in Italien steht eine Hitzewelle nun kurz bevor. Wie der offizielle Wetterdienst der italienischen Luftwaffe am Dienstag (20. Juni) erklärt, werden am Mittwoch und am Donnerstag in Teilen des Mittelmeerlandes bis zu knapp 40 Grad erwartet. Auf der Insel Sardinien könne die 40-Grad-Marke in manchen Gegenden sogar geknackt werden.

Mit dieser Prognose steht der offizielle Wetterdienst nicht alleine da. Das private Wetterportal ilmeteo.it geht in dieser Woche ebenfalls von solch hohen Temperaturen aus.

Wetter in Italien: Hitzewelle erfasst das Land – Experte rechnet mit extrem hohen Temperaturen

Demnach soll die Hitzewelle große Teile des Landes erreichen. In Florenz in der Toskana wird am Mittwoch mit bis zu 37 Grad gerechnet. Im norditalienischen Bozen werden am Mittwoch und Donnerstag jeweils 35 Grad vorausgesagt, wie der Südtiroler Landeswetterdienst mitteilte. In der italienischen Hauptstadt Rom erwarten die Meteorologen zwischen 33 und 37 Grad.

Am Donnerstag dürfte sich die Hitze dann auf weitere Regionen ausweiten, etwa in der Emilia-Romagna und im Süden. Die hohen Temperaturen sind dem Wetterportal ilmeteo.it zufolge auf ein afrikanisches Hochdruckgebiet zurückzuführen, das sich in Richtung Italien bewegt. Mit der heißen Luft gehe zudem hohe Luftfeuchtigkeit einher, sagte der Meteorologe Lorenzo Tedici. Der plötzliche Anstieg hänge zudem mit der Jahreszeit zusammen: Die Tage sind sehr lang und die Sonne scheint am täglich rund 15 Stunden. Dadurch werde es am Mittwoch und Donnerstag kontinuierlich wärmer, so Tedici.

Italien: Auf Hitze folgen Hagel und Gewitter – am Wochenende soll es abkühlen

Von Freitag an können aus dem Norden Italiens dann Gewitter in Richtung der zentralen und südlichen Adria ziehen, starker Hagel ist möglich. Zum Wochenende wird mit Gewittern an der Adria-Küste sowie in den Regionen Latium, Kampanien und Kalabrien gerechnet. Erst vor kurzem hatte eine Unwetterserie Italien heimgesucht, zahlreiche Überschwemmungen waren die Folge.

Währenddessen müssen sich Urlauber aktuell auf Verspätungen am Flughafen einstellen. Vor allem Personen, die aus Italien ausreisen, sollten sich auf Einschränkungen gefasst machen. Doch auch wer mit dem Auto nach Italien fährt, sollte einiges beachten.