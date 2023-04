Anschlag in Tel Aviv: Mindestens ein Toter – zahlreiche Verletzte

Von: Anika Zuschke

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend ein Mann getötet und vier weitere verletzt worden. © Gideon Markowicz/dpa/AP

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv wurde mindestens ein Mensch getötet. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Update vom 7. April 2023, um 22.03 Uhr: Wie ein Reporter von IPPEN.MEDIA vor Ort berichtet, weiß die Polizei in Tel Aviv noch nicht, ob der Täter des mutmaßlichen Anschlages erschossen wurde. „Das ist absolut unklar“, so der Reporter. Dieser befand sich einen halben Kilometer von dem Tatort entfernt, als mehrere Schüsse fielen. Die Polizei patrouilliere nun in den Straßen.

Erstmeldung vom 7. April 2023, um 21.25: Tel Aviv – Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend ein Mann getötet und vier weitere verletzt worden. Nach Angaben von Sanitätern erlitt ein etwa 30 Jahre alter Mann bei dem Vorfall nahe der Strandpromenade tödliche Schussverletzungen. Laut der Bild soll es sich bei dem Toten um einen Touristen handeln.

Mutmaßlicher Anschlag in Tel Aviv – ein Toter und mehrere Verletzte

Andere seien verletzt worden, als ein Fahrer Passanten mit seinem Auto rammte. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer sei „neutralisiert“ worden. Informationen des Spiegels zufolge wurde der Angreifer erschossen. Im Stadtzentrum waren Sirenen von Krankenwagen zu hören. Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden. (Mit Informationen der dpa)

Transparenzhinweis vom 7. April 2023, 21.48 Uhr: In der ersten Version dieses Textes war von einem Terrorangriff die Rede. Diese Information lässt sich aktuell nicht bestätigen. Derzeit wird von einem mutmaßlichen Anschlag gesprochen.