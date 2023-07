6 / 12

Das Foto zeigt zwei der sechs Verdächtigen, denen Gruppenvergewaltigung vorgeworfen wird am Samstagmorgen (15. Juli). Die Frau hatte laut Polizei am Ballermann einen Deutschen am Strand kennengelernt. Sie habe in der Nacht auf Donnerstag eingewilligt, mit ihm auf sein Zimmer zu gehen. Das Hotel habe ihr aber den Zutritt verweigert, weil sie dort kein Gast war. Daraufhin seien beide in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, wo fünf Freunde des Mannes abgestiegen waren. Diese seien später in das Zimmer gekommen. Wie die spanische Zeitung Última Hora berichtete, kam es dort zunächst zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit dem Mann. © Clara Margais/dpa