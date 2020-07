Hai-Attacke in Australien: Surfer (15) kann sich noch an den Strand retten - Dann erleben Helfer Tragödie

In Australien ist ein 15-jähriger Surfer von einem Hai angegriffen und getötet worden. Er ist nicht das erste Opfer einer Hai-Attacke in diesem Jahr.

Sydney - An der australischen Ostküste hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet. Am beliebten Wooli Strand - etwa auf halber Strecke zwischen Sydney und Brisbane - wurde ein 15-jähriger Surfer von einem Hai angegriffen. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Strand verstarb.

Hai-Attacke in Australien: Helfer können nichts mehr tun

Wie die Polizei aus Grafton im australischen New South Wales, berichtet, surfte der Teenager gegen 14.30 Uhr (Ortszeit) an Wilsons Headland am Wooli Strand, als er von dem Hai angegriffen wurde. Mehrere Surfer, die den Vorfall beobachtet haben, kamen dem Jungen umgehend zu Hilfe.

Sie halfen ihm, an den Strand zu kommen. Der 15-Jährige wies an beiden Beiden schwere Verletzungen auf. Es wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, doch als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Jungen feststellen. Der Strand wurde daraufhin gesperrt.

Es war nicht der erste tödliche Hai-Angriff in Australien in diesem Jahr. Erst vergangene Woche starb ein 36 Jahre alter Fischer an der australischen Ostküste in der Nähe von Fraser Island. Im Juni wurde ein 60-jähriger Surfer von einem drei Meter großen Weißen Hai nahe Kingscliff getötet. Im April gab es erneut eine tödliche Hai-Attacke im Great Barrier Reef. Ein 23-jähriger Ranger war das Opfer.

Und bereits im Januar starb ein 57 Jahre alter Taucher an der Westküste Australiens. Seine Leiche wurde nie gefunden. Durchschnittlich stirbt im Jahr ein Mensch durch einen Hai-Angriff in Australien. 2019 gab es gar keine Hai-Tote in Down Under.

Hai-Attacke in Australien kein Einzelfall - Auch Hawaii und Mallorca betroffen

Ebenfalls am Great Barrier Reef wurde einem britischen Touristen von einem Hai der Fuß abgebissen. Ein Taucher auf Hawaii hatte noch einmal Glück gehabt. Er wurde bei seinem Tauchgang von einem gewaltigen Weißen Hai überrascht. Sogar vor der beliebten deutschen Urlaubsinsel Mallorca wurde schon ein Weißer Hai gesichtet.

