Naturkatastrophe in Griechenland – Unwetter in der Türkei – Fotos vom Extremwetter

Von: Martina Lippl

Autos werden einfach mitgerissen. Straßen verwandeln sich in Sturzbäche. Unwetter in Griechenland und in der Türkei fordern Todesopfer.

1 / 13 Evakuierungen wegen Unwetter in Griechenland: Bewohner aus Domokos müssen am Mittwoch (6. September) ihre Häuser verlassen. Der Wasserspiegel steigt weiter an. © IMAGO/Nasos Simopoulos / Eurokinissi

2 / 13 Katastrophale Überschwemmungen: Wassermassen fluten die Straße nach Sofiada in der Gemeinde Domokos bei Lamia. © IMAGO/Nasos Simopoulos / Eurokinissi

3 / 13 Unwetter „Daniel“ hält in Griechenland bereits seit zwei Tagen an. Larissa in Mittelgriechenland herrscht der Ausnahmezustand. © IMAGO/Leonidas Tsekas / Eurokinissi

4 / 13 Schwere Unwetter in Griechenland: Anwohner entfernen Trümmer aus einem überfluteten Gebiet. © George Kidonas/dpa

5 / 13 Schwere Unwetter suchen Griechenland heim. Sturmtief „Daniel“ sorgt für Überschwemmungen. Ein Auto steht im Badeort Milina (Pilion) im Hochwasser. © Thanasis Kalliaras/dpa

6 / 13 Sturmtief „Daniel“ traf am Dienstag (5. September) die Hafenstadt Volos besonders heftig. Enorme Regenmengen in kurzer Zeit sorgten dort für Überschwemmungen und Erdrutsche. © Anastasia Karekla/Eurokinissi/AP/dpa

7 / 13 Überschwemmungen nach schweren Unwettern in Griechenland: Feuerwehrleute mit einem Schlauchboot evakuieren Menschen und ihre Hunde aus überfluteten Gebäuden. © Vaggelis Kousioras/

8 / 13 Wassermassen fluten die Straßen von Volos (Griechenland). Der nationale Wetterdienst warnte zuvor einem außergewöhnlichen Wetterphänomen. © George Kidonas/InTime News/AP/dpa

9 / 13 Starke Unwetter wüten in der Türkei: Sturzartige Regenfälle verwandeln Straßen in Istanbul in reißende Flüsse. Mindestens zwei Menschen starben. © Khalil Hamra/dpa

10 / 13 In Teilen Griechenlands, wie hier in Volos, regnete es allein am Dienstag (5. September) so viel, wie in Berlin in einem Jahr. © IMAGO/Antonis Nikolopoulos / Eurokinissi

11 / 13 Starke Regenfälle und Stürme hinterlassen eine Spur der Zerstörung in Griechenland. In der Stadt Volos ist die Lage kritisch. Die Trinkwasserversorgung ist zusammengebrochen. © IMAGO/Michalis Katagiannis / Eurokinissi

12 / 13 Unwetter in Griechenland: Diese Regionen sind von Sturmtief „Daniel“ besonders betroffen (Stand: 6. September 2023). © dpa Grafik

13 / 13 Unwetter in Griechenland sorgen für Überschwemmungen in Piräus (Attika). © IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eurokinissi

Volos – Nach Hitzewellen, Dürre und Waldbränden – regnet es so viel wie nie in Griechenland. Sturmtief „Daniel“ trifft Regionen in der Mitte Griechenlands mit voller Wucht. Der nationale Wetterdienst meteo.gr meldet Rekordniederschläge.

Rekord-Regenfälle in Griechenland

In Zagora auf dem Pilion (Thessalien) verzeichnete über 700 Liter Regen pro Quadratmeter allein am Dienstag (6. September) bis 20.45 Uhr. Die Folgen des schweren Unwetters in Griechenland sind verheerend. In einigen Regionen herrscht Ausnahmezustand. Strom und Trinkwasserversorgung ist in der Hafenstadt Volos zusammengebrochen. Menschen müssen mit Schlauchbooten gerettet werden. Dörfer werden evakuiert. Auf der Insel Skiathos mussten britische Urlauber am Flughafen übernachten. Ein Ende der Unwetter ist erst am Donnerstag (7. September) in Sicht. Dann soll sich die Wetterlage bessern.

In der Türkei wurde Istanbul in der Nacht auf Mittwoch von heftigen Regenfällen getroffen. Bei Überschwemmungen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere sind verletzt worden. (ml)