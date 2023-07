Stundenlang eingesperrt: 75 Menschen müssen in Seilbahn ausharren

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Eine Touristen-Seilbahn in Ecuador blieb am Donnerstag plötzlich stehen. Menschen mussten stundenlang auf tausenden Metern Höhe in der Luft ausharren.

Quito - Zehn Stunden lang gefangen - und das nachts, in einer kleinen Seilbahn-Kabine, die in der Luft baumelt. Dieses Szenario mussten am Donnerstag (6. Juli) insgesamt 75 Touristen in einer Seilbahn in Ecuadors Hauptstadt Quito erleben. Nach einem technischen Defekt kam die Seilbahn plötzlich zum Stillstand. Die Feuerwehr und Polizei rückten an, um die Insassen zu befreien. Doch der Einsatz zog sich über Stunden hinweg - ähnlich wie der dramatische Rettungseinsatz eines Gleitschirmfliegers im Chiemgau.

Defekte Vulkan-Seilbahn: 75 Menschen stundenlang auf 4000 Metern Höhe gefangen

Wie Quitos Bürgermeister Pabel Muñoz mitteilte, war die bei Touristen beliebte Seilbahn am Vulkan Pichincha von dem technischen Defekt betroffen. Dieser sei am Donnerstag gegen 16 Uhr Ortszeit gemeldet worden. Sechs Stunden nach dem Stillstand gab die Stadtverwaltung bekannt, dass zunächst elf Menschen aus den Kabinen befreit werden konnten.

Die zuständige Feuerwehr veröffentlichte Fotos des Einsatzes an einer Seilbahn in Ecuador. © AFP PHOTO / FIRE BRIGADE OF QUITO

In der Nacht gelang es dann, 48 Menschen von der in knapp 4000 Meter Höhe gelegenen Endstation der Seilbahn abzuholen. Weitere 17 Passagiere wurden ebenfalls aus in der Luft hängenden Kabinen gerettet, zehn hingegen nach dem Neustart der Bahn sicher zum Boden gebracht. Die Feuerwehr veröffentlichte im Anschluss Fotos von der nächtlichen Rettungsaktion in luftiger Höhe. Auch eine Eliteeinheit der Polizei war an dem speziellen Einsatz beteiligt.

75 Menschen stundenlang in Vulkan-Seilbahn eingeschlossen: Stundenlanger Einsatz

Die Seilbahn in der Andenstadt Quito ist 2,5 Kilometer lang und seit 2005 in Betrieb. Sie führt aus 3100 Metern Höhe in eine Höhe von fast 4000 Metern über dem Meeresspiegel und ist damit eine der höchsten Seilbahnen der Welt. Während die Gondeln am Donnerstag stillstanden, befanden sich 47 Menschen oben auf dem Berg, wie der Bürgermeister berichtete. In der Nacht sanken die Temperaturen laut Wetterbericht in der Stadt Quito auf elf Grad.

Um kurz vor drei Uhr teilte die Stadtverwaltung mit, dass der technische Defekt aufgehoben werden konnte. Die Seilbahn funktionierte wieder, sodass auch die restlichen Insassen und Menschen auf dem Vulkan zurück zur Talstation gebracht werden konnten. Laut Angaben der lokalen Zeitung „La Hora“ ist der Vorfall an der Seilbahn nicht der erste dieser Art. Bereits im März seien hundert Menschen aufgrund eines mechanischen Defekts vorübergehend eingeschlossen worden. (nz/afp/dpa)