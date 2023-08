Warum Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress reagieren

Von: Jana Stäbener

Lockdowns im ersten Corona-Jahr stressten nicht alle Menschen auf dieselbe Art. Ausschlaggebend war dabei die empfundene „Geschlechterrolle“.

Während der Coronapandemie und der Lockdowns war die Stimmung laut Twitteranalyse zwar besser als gedacht, trotzdem wirkten sich die ergriffenen Maßnahmen auf Lebensqualität und psychische Gesundheit aus. So kam es beispielsweise zu einer sogenannten „Friendship recession“ – die Coronapandemie führte in Deutschland zur Freundschaftskrise. Auf Männer und Frauen wirkte sich die Zeit übrigens völlig anders aus, zeigt eine neue Studie des Universitätsklinikums Würzburg.

Coronapandemie: Wie hat sie sich auf die Psyche von Männern und Frauen ausgewirkt?

Im ersten Jahr der Coronapandemie 2020 passierten Dinge, die wir heute gar nicht mehr glauben können. Geschäfte, Restaurants, Kinos und Theater blieben geschlossen blieben. Treffen mit Freunden und Verwandten waren untersagt, Schule fand von zu Hause aus statt und Urlaubsreisen waren undenkbar.



Inwieweit sich die Erfahrungen auf die psychische Gesundheit und die Lebensqualität von Frauen und Männern ausgewirkt haben, schaute sich ein Forschungsteam der Würzburger Universität genauer an. Und befragte von Juni bis Oktober 2020 rund 2900 Menschen im Alter vom 34 bis 85 Jahren zu ihrer psychischen Verfassung. Geklärt werden sollte unter anderem die Frage, in welchem Verhältnis Sorgen um den Arbeitsplatz und um andere Menschen stehen, die auch bei der „Friendship recession“ im Spiel sind.



Das Ergebnis: „Bei Männern steigt die Angst in zunehmenden Maß mit der Sorge um den Arbeitsplatz“, so Grit Hein. Sie ist Professorin für translationale soziale Neurowissenschaften am Würzburger Universitätsklinikum und hat die Untersuchung gemeinsam mit ihrem Postdoc Martin Weiß durchgeführt. Bei Frauen habe man festgestellt, dass die Angst parallel mit Sorgen um Familie und Freunde zugenommen habe, so Hein. Außerdem reagierten Frauen positiv auf die Unterstützung durch Freunde und Familie. Bei Männern habe sich dieses Phänomen nicht gezeigt.

Eine Studie hat untersucht, was Männer und Frauen in der Corona-Pandemie gestresst hat. © Westend61/IMAGO

„Traditionelle Geschlechterrollen“ führen zu unterschiedlichem Stressempfinden

Das Ergebnis überrascht Hein nicht. „Die Beobachtung, dass Männer stärker mit der Arbeit und Frauen stärker mit Familie und Freunden in Verbindung gebracht werden, kann auf traditionelle Geschlechternormen und -rollen zurückgeführt werden“, erklärt die Wissenschaftlerin. Demnach fühlen sich Männer in der Regel stärker von Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeitslosigkeit betroffen, was zu einer höheren psychischen Belastung führt.



Laut Studienergebnissen empfinden Frauen eine höhere Belastung, wenn sie das Gefühl haben, ihre Familie zu vernachlässigen. Dass es Frauen psychisch besser geht, wenn sie Unterstützung durch Freunde und Familie erfahren, liege ebenfalls auf der Hand. Die „traditionelle weibliche Familienrolle“ erfordere nicht nur mehr Care-Arbeit, sondern auch eine stärkere Tendenz zu engen sozialen Kontakten und zur Suche nach sozialer Unterstützung, sagt Hein.

