Touristen in Angst: Vulkan-Ausbruch in Italien - Stromboli von Explosionen erschüttert

Rauch- und Aschewolke

Alarm nach Ausbruch des Stromboli-Vulkans (Archiv)

Der Stromboli-Vulkan in Italien ist einer der aktivsten seiner Art weltweit. Nun versetzt er die Touristen in der Region mit einem großen Ausbruch in Angst.