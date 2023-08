Südtirol-Unwetter: Video zeigt, wie aus Bach in Sekunden eine reißende Sturzflut wird

Von: Nadja Zinsmeister

Einige Teile Südtirols wurden am Dienstag von Unwettern überrollt. In einer Gemeinde wuchs ein Bach zu einem reißenden Fluss heran.

Lüsen - Am Dienstagnachmittag kam es in Südtirol in Italien zu teils schweren Unwettern, darunter auch im Eisacktal. Besonders das Dorf Lüsen nahe Brixen wurde dabei von heftigen Regenfällen getroffen, sodass die Feuerwehr vor Ort gleich mehrmals ausrücken musste. Ein Video macht nun äußerst deutlich, warum: In kürzester Zeit verwandelte sich ein kleiner Bach in der Gemeinde in eine reißende Sturzflut.

Unwetter in Österreich: Sturzflut in Südtirol reißt ganze Bäume mit sich

„Punktuell starke Niederschläge ließen zwei Bäche schlagartig anschwellen und größere Schäden an Strassen und Brücken verursachen“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Lüsen vom Dienstagabend. Videoaufnahmen der Feuerwehr zeigen das Geschehen vor Ort.

Der angeschwollene Bach stürzte auf die Brücke und Straße ein, wie ein Video der Feuerwehr Lüsen zeigt. © Freiwillige Feuerwehr Lüsen

Im ersten Moment sind noch eine Brücke sowie eine leicht überschwemmte Straße im Video zu sehen. Im nächsten schießt plötzlich eine Sturzflut aus braunem Wasser auf die Straße. Äste und ganze Baumstämme werden von der Flut mitgerissen. Die Wassermassen schieben sich scheinbar unaufhörlich über die Brücke und auf die Straße, reißen dabei umgerissene Bäume mit sich.

Österreich: Bach verwandelt sich nach Unwettersekundenschnell in reißende Sturzflut

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Man habe „einen 5 km langen, nicht einsehbaren und durch die heftigen Unwetter zum Teil zerstörten und vermurten, Straßenabschnitt“ ausführlich mit Drohnen abgesucht, um eventuell feststeckende Autos oder Menschen in Not zu finden. Infolge des Sturms wurde jedoch „die Trinkwasser- und Stromleitung in Hinterlüsen unterbrochen“. Die Einwohner wurden daraufhin mit einem gelieferten Stromgerät notversorgt.

Laut dem Wetterdienst Wetter Südtirol kann es auch in den kommenden Tagen zu erneuten Gewittern in Südtirol kommen, vor schweren Gewittern wird jedoch nicht mehr gewarnt. Ab Samstag sollen die Temperaturen schließlich steigen und viel Sonne mit sich bringen. Unterdessen ziehen seit Mittwoch auch schwere Unwetter mit Starkregen und Sturmböen über Deutschland hinweg. (nz)