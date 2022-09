Tragödie in Stierkampfarena von Murcia: Betäubter Stier tötet Metzger

Tödliche Stierkämpfe in Spanien

Tödlicher Zwischenfall in der Stierkampfarena von Murcia: Ein Metzger wird auf die Hörner genommen.

In der Stierkampfarena in Murcia ist es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Stier nimmt einen Metzger auf die Hörner. Wie es dazu kommen konnte, steht in diesem Artikel:

Murcia – Während der September-Feria in der Stadt Murcia im Südosten von Spanien ist es zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Am Rande eines Stierkampfes im Rahmen der Feierlichkeiten hat ein Stier einen Metzger getötet. Zu dem Ziwschenfall kam es in einem Stall der Stierkampfarena. Der betäubt geglaubte Stier richtete sich plötzlich wieder auf und rammte dem Arbeiter die Hörner in den Bauch, wie costanachrichten.com berichtet.

Zwar hielten die Organisatoren der Stierkämpfe eine Schweigeminute ab, zogen einen Abbruch weiterer Kämpfe aber nicht in Erwägung. In der 135-jährigen Geschichte von Murcias Stierkampfarena verloren sechs Männer den Kampf gegen den Stier.