Mann gibt 14.000 Dollar aus, um sich in Hund zu verwandeln – Video zeigt seinen ersten Spaziergang

In Japan hat ein Mann seine Hundeliebe auf die Spitze getrieben. Seine Leidenschaft übt er anonym aus. Und erzählt nur wenigen Menschen davon.

Tokio – Viele Hundeliebhaber haben eine Hunderasse, der sie sich besonders verbunden fühlen. Für die einen ist das dann der Wunsch-Hund. Für andere auch ein Haustier aus Kindertagen, an das man viele gute Erinnerungen hat. Der japanische YouTuber Toco drückt die Liebe zu seiner Lieblingshunderasse etwas anders aus. Für knapp 14.000 Dollar ließ er sich von der in Japan ansässigen Firma Zeppet, die unter anderem realistische Ganzkörperanzüge herstellt, ein lebensechtes Border-Collie-Kostüm anfertigen.

Mann verwandelt sich in Hund und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum

Die Firma zeigt das fertige Kostüm neben vielen anderen von ihnen erstellten Gankörperanzügen auf ihrer Webseite. Toco war laut seiner Rezension sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Er schreibt: „Ihre professionellen Fähigkeiten und Bemühungen haben meinen Traum wahr werden lassen. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit!“

+ Mit dem lebensechten Ganzkörperanzug erfüllt der YouTuber Toco sich einen Kindheitstraum. Mit ihm verwandelt er sich regelmäßig in einen Hund. © Screenshot/@I_want_to_be_an_animal/Youtube

Auch über seine Motivation gibt die Rezension Aufschluss. „Seit meiner Kindheit hatte ich die unbestimmte Vorstellung, ein Tier zu werden. Ich frage mich, ob es ein Wunsch nach Verwandlung war. Um diese Vorstellung zu verwirklichen, beschloss ich, einen Körperanzug in Form eines echten Hundes (Collie) zu bestellen.“ Seitdem lädt er regelmäßig Videos auf seinen YouTube-Kanal hoch, in denen er als Hund auftritt.

Vor kurzem machte Toco zum ersten Mal einen Spaziergang als Hund in der Öffentlichkeit

Dass Toco sein Gesicht nicht auf seinem YouTube-Kanal zeigt, liegt daran, dass er anonym bleiben möchte. Zwar wissen seine Familie und einige Freunde über sein außergewöhnliches Hobby Bescheid, wie er dem britischen Mirror mitteilte. Dennoch sei er vorsichtig damit, wem er sich anvertraue.

Auch war er bis vor kurzem noch nie in seinem Kostüm in der Öffentlichkeit unterwegs. Vor einigen Tagen unternahm er jedoch seinen ersten Spaziergang als Hund. Diesen Schritt und die Reaktionen von Menschen und Hunden auf ihn hielt er auch in einem kurzen YouTube-Video fest.

Viele Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich in den Kommentaren unter dem Video amüsiert oder schlicht verwundert. Es gibt aber auch positives Feedback. So lobte ein User beispielsweise „Tocos Hingabe an den Realismus“. Ein anderer Nutzer schrieb: „Er wollte ein Hund sein und hat es gemacht. So bizarr es auch ist, ich muss ihm zugutehalten, dass er sich seinen Traum erfüllt hat.“

Derweil endete für einen echten Hund kürzlich eine 64 Kilometer lange Reise nicht mit dem gewünschten Ende. (sp)

