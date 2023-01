Tierquälerei oder Fiesta? Stier-Event in Spanien immer umstrittener

Von: Anne Thesing

Stiertreiben sind in Spanien mittlerweile umstritten. © Ángel García

Stiere mit Fackeln auf Hörnern: Die „Bous Embolats“ bei Fiestas an Spaniens Costa Blanca werden von immer mehr Menschen als Tierquälerei abgelehnt. Die Details stehen in diesem Artikel:

Orba - Wenn Stieren Fackeln auf die Hörner gesetzt werden, hört für viele der Spaß auf. Für andere fängt er gerade erst an, wie eine umstrittene Fiesta-Tradition an der Costa Blanca zeigt. Viele Dörfer nehmen das Stier-Event wegen Tierquälerei bereits aus dem Fiesta-Programm, schreibt costanachrichten.com.

Die Anhänger dieser Tradition reagieren vehement auf die zunehmende Ablehnung. Die „Bous Embolats“, so der valencianische Name dieser Art von Feiern, seien so geregelt, dass das Wohl der Tiere respektiert werde. 2022 sei zudem ein Jahr gewesen, in dem diese Tradition in Spanien mehr geboomt habe als je zuvor.