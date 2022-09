Auch Spanien feiert Oktoberfest - Bierkönigin für 2022 steht fest

Von: Judith Finsterbusch

Fassanstich für das Oktoberfest 2022 in Spanien ist am 5. Oktober. © Rathaus La Nucía

In Spanien findet an der Costa Blanca seit über 30 Jahren ein großes Oktoberfest statt, bei dem jedes Jahr eine Königin gekrönt wird. Wer 2022 das Amt übernimmt, steht in diesem Artikel:

La Nucía - Das Oktoberfest hat auch im Ausland seine treuen Anhänger, immer mehr Bierfeste werden weltweit organisiert. In Spanien gilt das Oktoberfest an der Costa Blanca als recht originalgetreu, organisiert wird die Gaudi seit über 30 Jahren von einem deutschen Verein. 2022 steigt das Oktoberfest wieder in La Nucía, wer die Bierkönigin an der Costa Blanca ist, verrät costanachrichten.com.

Beim Oktoberfest an der Costa Blanca ist es Tradition, jedes Jahr eine Königin zu krönen. Die „Wiesn“ steigen in Spanien vom 5. bis 16. Oktober 2022 in einem großen Zelt, das in der Gemeinde La Nucía aufgebaut wird. Der Eintritt ist frei.