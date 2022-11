Zu heiß, zu trocken: Küste von Murcia ist Spaniens neue Wüste

Von: Sandra Gyuratis

Ausgelaugte, trockene Böden in der Region Murcia: eine neue Wüste in Spanien. © Greenpeace



Hitze und Trockenheit suchen Spanien heim. Besonders betroffen ist die Küste von Murcia. Welche Gebiete das Wetteramt zur Wüste erklärt hat, steht in diesem Artikel:

Murcia - Der Klimawandel ist an der Küste von Spanien besonders deutlich zu spüren. Die Temperaturen steigen, die Niederschläge bleiben aus. Nicht nur die Kombination aus Hitze und Trockenheit haben die Küste von Murcia in eine Wüste verwandelt, wie costanachrichten.com berichtet.

Das staatliche Wetteramt von Spanien hat die Küste zwischen Águilas, Lorca und Mazarrón offiziell als Wüste eingestuft. Im Oktober wurden in der Gemeinde Totana noch 32,4 Grad Cesius gemessen. Die zunehmende Trockenheit in der Region Murcia liegt auch an der geographischen Lage.