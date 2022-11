Wie die Reichen in Spanien wohnten: Barock-Palast in Lorca wird Museum

Von: Sandra Gyuratis

Historisches Herrschaftshaus im Barock-Stil in Lorca wird zum Museum: Ein Blick in den Ballsaal. © Rathaus Lorca

Die spanische Aristokratie des 18. Jahrhunderts lebte in prunkvollen Herrschaftshäusern, wie dem Palacio de Guevara in Lorca im Südosten von Spanien. Wie Ballsaal oder Schlafzimmer in dem Palast aussahen, steht in diesem Artikel:

Lorca – Der Palacio de Guevara in Lorca im Südosten von Spanien ist eines der bedeutendsten Herrschaftshäuser im Barock-Stil in der Region Murcia. Bisher konnten Besucher nur den Innenhof mit seinen prächtigen Marmorsäulen besichtigen. Nun soll das historische Gebäude in Murcia ein Museum und dem Publikum ein Blick ins Wohnzimmer der Aristokratie gewährt werden, wie costanachrichten.com berichtet.

Der Palast im Barock-Stil aus dem 18. Jahrhundert beherbergt einige Schätze. Die letzte Besitzerin und Bewohnerin war die Baronin Concha Sandoval. Sie starb 1988 und vermachte den Palacio de Guevara der Stadt Lorca.