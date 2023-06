Tiere kommen auf Ideen: In Murcia geht ein Esel in die Schule

Von: Sandra Gyuratis

Tiere kommen auf Ideen: In Murcia sorgen Hund und Esel für Aufsehen. © Ángel García

Hund, Esel und Schlange haben in Murcia im Südosten von Spanien für kuriose Nachrichten gesorgt. Auf welche Ideen die Tiere kamen, steht in diesem Artikel:

Murcia – Tiere aus Murcia im Süden von Spanien haben Mitte Juni so manchen staunen, schmunzeln und bedauern lassen. Ein Hund, ein Esel und eine Schlange haben in der Region Murcia Orte besucht, an denen sie keiner vermuten würde, wie costanachrichten.com berichtet.

Nicht alle Tiergeschichten in Murcia endeten mit einem Happy-End. Eine Frau wurde von einem Hund in den Hals gebissen, ein anderer Hund vermutlich von seinem Herrchen an einer Steinmauer erhängt.