Spanien: Riesiges Hagelkorn tötet Mädchen - Verletzte und Schäden

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Bei einem heftigen Unwetter mit Hagel ist in Spanien ein Mädchen getötet worden. (Symbolbild) © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Ein heftiges Unwetter ist in Spanien mit einer Tragödie geendet: Ein kleines Mädchen wurde von einem riesigen Hagelkorn getötet.

La Bisbal d‘Empordà - Bei einem heftigen Hagelschauer ist am Dienstagabend, 30. August, in Spanien ein kleines Mädchen getötet worden. Das 20 Monate alte Kleinkind wurde von einem riesigen Hagelkorn am Kopf getroffen. Der Hagelschauer ging in Katalonien nieder, betroffen war vor allem das Dorf La Bisbal d‘Empordà. In den letzten 20 Jahren wurden in diesem Teil von Spanien nicht so große Hagelkörner registriert, mehrere Menschen wurden verletzt, berichtet costanachrichten.com.

Die spanische Feuerwehr war während und nach dem heftigen Hagelschauer in und rund um La Bisbal im Dauereinsatz. Mehrere Gebäude und Kabel wurden beschädigt, die Straßen sind voller Autos mit zerstörter Windschutzscheibe oder Beulen.