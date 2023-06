Achtung, Knöllchen: Das kostet Falschparken in Spanien

Von: Judith Finsterbusch

Besser ein Ticket ziehen: Falschparken kann in Spanien schnell teuer werden. © David Revenga

Was kostet eigentlich ein Knöllchen wegen Falschparkens in Spanien? Wichtige Informationen für Autofahrer stehen in diesem Artikel:

Madrid - Wer an seinem Mietwagen oder am eigenen Auto im Urlaub in Spanien ein Knöllchen an der Windschutzscheibe findet, kann schonmal das Portemonnaie zücken: Falschparken ist dort mitunter richtig teuer. Welche Vorschriften für das Parken in Spanien gelten und warum es sich lohnt, ein Bußgeld wegen Falschparkens schnell zu bezahlen, erklärt costanachrichten.com.

Am teuersten wird Falschparken in Spanien, wenn das Auto von einem Abschleppwagen abgeholt und ins sogenannte städtische Depot gebracht wurde. Dann ist Eile geboten, denn je länger das Fahrzeug in diesem Depot bleibt, desto höher sind die Kosten.