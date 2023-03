Spanien: Britischer Rentner (88) wird im Urlaub plötzlich berühmt

Von: Judith Finsterbusch

Benidorm ist eine Hochburg für britische Urlauber in Spanien. Ein gewöhnlicher Rentner wurde dort zum Star. © David Revenga

Ein britischer Rentner ist im Spanien-Urlaub über Nacht plötzlich berühmt geworden und wird überall auf der Straße erkannt. Die ganze Geschichte lesen Sie in diesem Artikel:

Benidorm - Im Urlaub spielen sich manchmal die schönsten Geschichten ab, und so war es auch für einen 88-Jährige aus Wales. Der britische Senior reiste alleine nach Spanien, in Benidorm an der Costa Blanca wollte Derek Flynn eigentlich Erinnerungen an Reisen mit seiner verstorbenen Frau aufleben lassen. Was dann geschah, hätte sich der Rentner wohl niemals träumen lassen: Er wurde über Nacht zum Star. Wie der britische Rentner im Benidorm-Urlaub plötzlich berühmt wurde und jetzt überall auf der Straße erkannt wird, verrät costanachrichten.com.

Während seines dreiwöchigen Urlaubs in Spanien wurde der britische Rentner rund 2.000 Mal von „Fans“ um Fotos gebeten, auch Autogramme unterzeichnete der 88-Jährige zuhauf. Mittlerweile hat es die Geschichte des Walisers in Benidorm auch in die britische Presse geschafft, Derek Flynn ist jetzt auch in seiner Heimat ein Star.