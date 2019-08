Playboy-Model posiert neben Elefant - der will ihr Bikini-Oberteil ausziehen

Ein bekanntes Playboy-Model posiert in einem Tierpark mit einem Elefanten. Dieser überrascht sie mit einer Grapsch-Attacke.

Myrtle Beach - Das Playboy-Model Francia James wollte im Myrtle Beach Safari Park im US-Bundesstaat South Carolina eigentlich nur ein Foto mit einem Elefanten machen. Dazu stellte sich der Instagram-Star (2,3 Millionen Abonnenten) im knappen Bikini neben einen Dickhäuter.

Doch das Tier war offensichtlich sehr an der gebürtigen Kolumbianerin interessiert. Der Elefant griff mit seinem Rüssel kurzerhand nach dem Bikini-Oberteil und legte beinahe die linke Brust der Frau frei.

Playboy-Model veröffentlicht Video von Grapsch-Attacke - User: „Ich wünschte, ich wäre der Elefant“

James war von der Grapsch-Attacke sichtlich überrascht, nahm sie aber mit Humor. Sie veröffentlichte das Video auf Facebook, inzwischen hat es bereits über 600 Likes bekommen und wurde mehr als 2500 Mal geteilt.

Unter dem Beitrag sind folgende Kommentare von Usern zu lesen: „Ich wünschte, ich wäre der Elefant“, „High Five für den Elefanten“, „Der glücklichste Elefant auf der Welt“, „Das ist mein Junge“.

Video: Aufdringlicher Elefant grapscht sich Bikini-Oberteil von Model

Immer wieder kommt es zu kuriosen, aber auch gefährlichen Situationen mit Tieren. So spazierte beispielsweise in Bayern ein Stier durch einen Baumarkt, wie Merkur.de* berichtete. Und ein ungewöhnlicher Gast versetzte in einem Flugzeug die Passagiere in Panik.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

sk